O «Τζέιμι Λάνιστερ» του Game of Thrones στα καταφύγια του Κιέβου– Οι εικόνες του Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου - iefimerida.gr

Οι εικόνες του Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου, του «Τζέιμι Λάνιστερ» της διάσημης σειράς Game of Thrones, να κρύβεται σε σταθμό μετρό στο Κίεβο, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Τη νύχτα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, ο Δανός πρωταγωνιστής αναγκάστηκε να βρεί καταφύγιο σε υπόγειο σταθμό, προκειμένου να προστατευτεί από την απειλή ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων με πυραύλους και drones.

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Οι εικόνες του Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου σε σταθμό μετρό - καταφύγιο στο Κίεβο, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Πώς βρέθηκε στο καταφύγιο

Ο 56χρονος σταρ επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας υπό την ιδιότητά του ως Πρεσβευτής Καλής Θέλησης του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), με σκοπό να ενημερωθεί για έργα που υλοποιούνται με τη στήριξη του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο διάσημος ηθοποιός είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση του Ουκρανού ηθοποιού και βετεράνου πολέμου Volodymyr Tuka, η οποία πραγματεύεται τις εμπειρίες από τη ρωσική κατοχή και την υπηρεσία στην άμυνα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ενεργοποιήθηκε κόκκινος συναγερμός για επικείμενο αεροπορικό πλήγμα. Ο Κόστερ-Βαλντάου κατέβηκε στο υπόγειο δίκτυο του μετρό —το οποίο λειτουργεί σταθερά ως καταφύγιο για τους πολίτες— κουβαλώντας τον δικό του κατασκηνωτικό εξοπλισμό και εφόδια.

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Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας τον δείχνουν εκτός των άλλων να ξεκουράζεται σε ένα ράντζο εκστρατείας φορώντας φούτερ του UNDP, ανάμεσα σε σκηνές και ντόπιους κατοίκους.

«Εγώ το έκανα για μια νύχτα αλλά για χιλιάδες Ουκρανούς είναι μια καθημερινή αναγκαιότητα»

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη νύχτα «αρκετά δύσκολη», σπεύδοντας ωστόσο να τονίσει την πραγματικότητα που βιώνουν οι Ουκρανοί.

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Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Page Six: «Εγώ το έκανα για μια νύχτα και μπορώ να το διηγηθώ, αλλά για χιλιάδες Ουκρανούς είναι μια καθημερινή αναγκαιότητα για να παραμείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε τους αμάχους».