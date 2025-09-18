 Το Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύει σθεναρά την ελευθερία της έκφρασης, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ - iefimerida.gr
Το Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύει σθεναρά την ελευθερία της έκφρασης, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ

O Κιρ Στάρμερ στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP Photos
Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία προστατεύει «ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά» την ελευθερία της έκφρασης.

Η δήλωση έγινε μετά τις αντιπαραθέσεις και τις επικρίσεις για τους βρετανικούς νόμους που προήλθαν από τις ΗΠΑ.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου, την προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πάντα», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

