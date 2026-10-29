Ένας αξιωματικός, μια μητέρα που πήγαινε στον γάμο της κόρης της, ένας μηχανικός τρένων: Τα πρόσωπα της τραγωδίας με τα τρένα στην Ισπανία - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των τρένων στην Ούρδα της Ισπανίας μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.



Την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, η El Espanol αποκαλύπτει πρόσωπα της τραγωδίας που είτε έχασαν τη ζωή τους, είτε είναι τραυματίες ή αγνοούνται. Οικογένειες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, ελπίζοντας να τους βρουν ζωντανούς σε κάποιο από τα νοσοκομεία.

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Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Ψάχνουν τους συγγενείς τους που επέβαιναν στα τρένα

Η 70χρονη Άνα Αβίλες ταξίδευε μόνη της στο τρένο AVE, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι της από τη Μαδρίτη. Η 70χρονη μετέβαινε στη Σεβίλλη για τον γάμο της κόρης της, ο οποίος θα τελούνταν το ερχόμενο Σάββατο.

H οικογένειά της δεν έχει κανένα νέο της και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την εντοπίσουν. «Πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο, στα νοσοκομεία και σε κάθε πιθανό μέρος», δήλωσε ο Χιμένεθ στην εφημερίδα El Espanol.



Κάποια στιγμή, τους ενημέρωσαν ότι η γυναίκα «ενδέχεται να είχε περάσει από ένα από τα στάδια διαλογής ασθενών» στο νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει ούτε να την εντοπίσουν ούτε να επιβεβαιώσουν αυτή την πληροφορία.



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Μεταξύ των επιβατών ήταν και ο Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος, ένας 27χρονος αξιωματικός της Πολιτοφυλακής, ο οποίος είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά του στη Μαδρίτη και επέστρεφε στην Ουτρέρα στη Σεβίλλη, για να περάσει μερικές μέρες με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι συγγενείς του, ταξίδευε στο βαγόνι 8 του τρένου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Οι γονείς του περιμένουν από την ισπανική Πολιτοφυλακή να τους δώσει πληροφορίες.



Ο 22χρονος Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα ταξίδευε από τη Μάλαγα για να συναντήσει την οικογένειά του και να περάσει μερικές ημέρες μαζί τους. Ο νεαρός ζει και εργάζεται στη Μαδρίτη ως μηχανικός συντήρησης τρένων.



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Η οικογένειά του βρίσκεται στην Ούρδα, ζητώντας πληροφορίες για τον γιο τους. Η οικογένεια αναζητεί «οποιοδήποτε στοιχείο» που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.



Η 69χρονη Σαρόνα Φρόιντμαν ταξίδευε στο έβδομο βαγόνι τη στιγμή της σύγκρουσης. Ο σύζυγος και ο γιος της διασώθηκαν και νοσηλεύονται καθώς εκείνη την ώρα, σύμφωνα με συγγενή τους, βρίσκονταν στο κυλικείο.



Στο έβδομο βαγόνι ταξίδευε και ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράδε, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη μαζί με την αρχιτέκτονα Πατρίθια Φερνάντεθ.



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«Σήμερα το πρωί πήγαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, αλλά δεν μας βοήθησαν καθόλου. Τον καλούμε όλη την ημέρα και τώρα βρήκαν το κινητό του τηλέφωνο, όμως δεν μας λένε τίποτα», δήλωσε στην εφημερίδα η κόρη του, Κονστάνθα.

Η ίδια ανέφερε, επίσης, ότι ο πατέρας της «έχει ύψος 1,76 μ. και μαύρα μαλλιά» σε περίπτωση που κάποιος μπορέσει να τον αναγνωρίσει.

Ο 37χρονος Ντέιβιντ Μπενίτεθ Ντομίνγκεζ ταξίδευε στο βαγόνι 8, θέση 13Β, του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE που συνετρίβη, και η οικογένειά του συνεχίζει να ζητάει πληροφορίες για το πού βρίσκεται.