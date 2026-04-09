Η συγκίνηση της επιστροφής στους Αγίους Τόπους μετά από 41 ημέρες πολέμου - iefimerida.gr

Μετά από 41 ημέρες πολέμου, οι πιστοί, με δάκρυα χαράς, επιστρέφουν στους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ.

Χριστιανοί, εβραίοι και μουσουλμάνοι επιστρέφουν στους ιερούς χώρους, έπειτα από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.

Αιθίοπες Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστοί, στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου μετά την άρση των περιορισμών / Φωτογραφία: AP

Η Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό ισραηλινή κατοχή, φιλοξενεί χώρους ιερούς για τρεις θρησκείες. Η πρόσβαση είχε απαγορευτεί από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, αφήνοντας την πόλη σε μια ασυνήθιστη σιωπή.

Μουσουλμάνοι στο Αλ Άκσα - Εβραίοι στο τείχος

Οι πρώτοι που επέστρεψαν ήταν οι μουσουλμάνοι στο τέμενος Αλ Άκσα, όπου χιλιάδες συγκεντρώθηκαν τα ξημερώματα υπό αυστηρή αστυνομική προστασία.

Τέμενος Αλ-Άκσα / Φωτογραφία: AP

Μουσουλμάνος προσεύχεται / Φωτογραφία: AP

Τέμενος Αλ-Άκσα / Φωτογραφία: AP

Στη συνέχεια, οι Εβραίοι προσευχήθηκαν στο Κοτέλ (Τείχος των Δακρύων), ενώ οι χριστιανοί κατευθύνθηκαν στον Ναό της Αναστάσεως, όπου σύμφωνα με την παράδοση σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς. Οι κανόνες επισκεψιμότητας στο Όρος του Ναού παραμένουν αυστηροί, αλλά η χαρά της επανένωσης με τον χώρο ήταν εμφανής σε όλους.

Η συγκίνηση των Χριστιανών

Στη βασιλική του Παναγίου Τάφου, οι πρώτες λειτουργίες μετά από εβδομάδες που παρέμεναν ανενεργές, γέμισαν τους πιστούς με ανακούφιση.

Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου / Φωτογραφία: AP

Η Ούντε Σλιμάν, 40 ετών από την Αιθιοπία, κλαίει έξω από τον ναό. «Ήταν σκληρό, αλλά επιβιώσαμε.Σήμερα είναι μια μέρα χαράς», λέει, ενώ ο Ιμάντ Μάρκος, Αμερικανοαιγύπτιος επισκέπτης, δηλώνει ενθουσιασμένος που μπορεί να παραμείνει και να ζήσει την ατμόσφαιρα.

Αιθίοπες Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστοί, στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου μετά την άρση των περιορισμών / Φωτογραφία: AP

Ο πατήρ Ανδρέας, που τέλεσε τη λειτουργία, παραμένει αισιόδοξος για σταδιακή επιστροφή των πιστών, παρά τον μικρό αριθμό που παρευρέθηκε αρχικά.

Ορθόδοξη λειτουργία στη βασιλική του Παναγίου Τάφου / Φωτογραφία: AP

Βασιλική του Παναγίου Τάφου / Φωτογραφία: AP

Συγκίνηση στο Τείχος Των Δακρύων

Στο Τείχος των Δακρύων, αρκετές δεκάδες Εβραίοι προσεύχονταν πριν από το μεσημέρι. Η 19χρονη Αΐλα χαμογελάει και λέει: «Είμαστε στο σπίτι μας». Ο Γεχούντα Μπαντέλ, 70 ετών, ήρθε με την οικογένειά του για να γιορτάσουν το μπαρ-μίτσβα του εγγονού του.

Κοτέλ (Τείχος των Δακρύων) / Φωτογραφία: AP

Κοτέλ ή Τείχος των Δακρύων, Εβραίος προσεύχεται / Φωτογραφία: AP

Υπερορθόδοξοι Εβραίοι «Χαρεντί» (Haredim) προσεύονται στο Τείχος των Δακρύων / Φωτογραφία: AP



Οι ισραηλινές αρχές, εκτός από το άνοιγμα των Αγίων Τόπων, χαλάρωσαν πολλούς από τους περιορισμούς έκτακτης ανάγκης, αφήνοντας μόνο τις περιοχές στα σύνορα με τον Λίβανο υπό στρατιωτικό έλεγχο λόγω συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.