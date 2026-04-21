Πρόσφατα διορισμένος Τούρκος πολιτικός έχει γίνει viral για τους λάθους λόγους -Σάλος με το απίστευτο μουστάκι του - iefimerida.gr

Ένας Τούρκος πολιτικός έχει γίνει viral στη γειτονική χώρα όχι γιατί ανέλαβε καθήκοντα ως στέλεχος κόμματος, αλλά γιατί το μουστάκι του έχει τραβήξει δικαίως τα βλέμματα.

Ο Ορχάν Αβτζί έγινε γνωστός μετά την είδηση του διορισμού του ως επικεφαλής του περιφερειακού παραρτήματος του κόμματος «Χουζούρ».

Ωστόσο, ο κόσμος κατέληξε να συζητά όχι τόσο για τον ίδιο τον διορισμό όσο για τη φωτογραφία του.

«Υπάρχει ένα πρόσωπο στο μουστάκι του», είπε αστειευόμενος ένας χρήστης, ενώ τα σχόλια έπεσαν βροχή.

Σάλος με το μουστάκι Τούρκου πολιτικού

Όπως σημειώνει η αγγλόφωνη turkiyetoday:

«Ο Ορχάν Αβτζί, ο οποίος ορίστηκε επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Χουζούρ στην περιοχή Καρλίοβα του Μπινγκόλ, τράβηξε την προσοχή στο Διαδίκτυο λόγω του εντυπωσιακού, παλιομοδίτικου μουστακιού του».

Η τρομακτική ομοιότητα με τους χαρακτήρες του Τεντέν

Προφανώς η viral εμφάνιση του πολιτικού έφερε και τα ανάλογα σχόλια.

Από τα πιο χαρακτηριστικά, ήταν η ομοιότητά του με χαρακτήρες όπως οι

οι ντετέκτιβ Ντυπόν και Ντιπόν από τον Τεντέν.

Προφανώς πολλοί χρήστες είδαν και ομοιότητες με άλλους δημοφιλείς χαρακτήρες.