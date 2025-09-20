Σκηνές κατάρρευσης σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση -Προς ακύρωση οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες - iefimerida.gr

Ώρες μετά την μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει ανεξέλεγκτη.

Η εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό που χρησιμοποιείται από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για το check-in και την επιβίβαση επιβατών έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης.



Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και ατελείωτες ουρές, με το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου να πλήττονται σοβαρά.

Η Collins Aerospace, θυγατρική της RTX, ανακοίνωσε ότι το λογισμικό Muse που χρησιμοποιούν δεκάδες αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο για την καταχώρηση επιβατών και τη διαχείριση επιβίβασης επλήγη από στοχευμένη κυβερνοεπίθεση, σημειώνει ο Guardian. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κρίσιμων συστημάτων σε αεροδρόμια, οδηγώντας σε αδυναμία εκτύπωσης καρτών επιβίβασης, καθώς και δυσλειτουργίες στον έλεγχο αποσκευών.

Στα όριά τους χιλιάδες επιβάτες

Σύμφωνα με την υπουργό Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Είμαι ενήμερη για το περιστατικό που επηρεάζει τις πτήσεις στο Heathrow και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Λαμβάνω τακτικές ενημερώσεις και καλώ τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες πριν ταξιδέψουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας. to Heathrow χιλιάδες επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν σε ουρές που εκτείνονταν μέχρι τις εισόδους των τερματικών σταθμών. Στον Τερματικό 4, η ένταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με επιβάτες να καβγαδίζουν μεταξύ τους, ενώ άλλοι διαμαρτύρονταν έντονα στο προσωπικό του αεροδρομίου.

Μία γυναίκα φώναξε σε άλλη επιβάτιδα να σταματήσει να σπρώχνει, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει λεκτική αντιπαράθεση, σύμπτωμα της απογοήτευσης που επικρατούσε στην αίθουσα αναχωρήσεων. Πολλοί επιβάτες, εξαντλημένοι από την πολύωρη αναμονή, κάθισαν πάνω στις αποσκευές τους, περιμένοντας νεότερες οδηγίες.

Mια 49χρονη επιβάτιδα η οποία προσπαθούσε να πετάξει με την KLM για το Όσλο μέσω Άμστερνταμ είπε ότι η εμπειρία της στο αεροδρόμιο ήταν ένας «απόλυτος εφιάλτης».

Μιλώντας στον κατάμεστο αεροσταθμό 4, ενώ είχε την γάτα της μαζί της είπε: «Ξεκίνησα να ταξιδεύω σήμερα το πρωί στις 3 π.μ. από το Ντόρσετ και γνώριζαν για την επίθεση στον κυβερνοχώρο χθες και δεν μας είπαν τίποτα.



«Μου φώναξαν δύο φορές και ξέσπασα σε κλάματα επειδή ανησυχούσα για την γάτα»

«Κανείς μας δεν είχε καμία απολύτως πληροφορία. Όποτε ρωτάμε το προσωπικό, μας φωνάζουν».

Χάος στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Η διοίκηση του Heathrow προέτρεψε τους ταξιδιώτες να μην καταφθάνουν στο αεροδρόμιο νωρίτερα από τρεις ώρες για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ή δύο ώρες για εσωτερικές πτήσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω συνωστισμός.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον οι μισές από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου θα ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης δυσλειτουργίας. «Ζητήσαμε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις για να αποφύγουμε χαοτικές σκηνές και περαιτέρω ταλαιπωρία των επιβατών», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Στο Βερολίνο, οι ουρές για check-in ξεπέρασαν τις δύο ώρες, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να αναχωρούν με ελάχιστους επιβάτες, καθώς άλλοι δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση, ενώ δεν έχει εντοπιστεί κάποιο αίτημα για λύτρα (ransomware). Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες επιθέσεις συχνά έχουν στόχο την πρόκληση κοινωνικής αναταραχής και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις αρχές.

Ποιος κρύβεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση;

Ο Έντουαρντ Λούις, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CyXel, σημείωσε ότι οι δράστες ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκαν αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα εφοδιασμού. «Οι ευπάθειες συχνά εντοπίζονται σε τρίτους προμηθευτές, που δεν έχουν την ίδια θωράκιση ασφαλείας. Αυτό μπορεί να ισχύει και εδώ», τόνισε.

Όπως επισήμανε ο Λούις, η απόδοση ευθυνών απαιτεί λεπτομερή εγκληματολογική έρευνα και είναι εξαιρετικά σπάνιο να υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική ανάληψη ευθύνης.

Νωρίτερα πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν την κυβερνοεπίθεση με τις επιθετικές ενέργειες τη Μόσχας τις τελευταίες μέρες, με τα επαναλμβανόμενα περιστατικά παραβιάσεων σε Πολωνία, Εσθονία και Ρουμανία καθώς και την κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία. Εξάλλου δεν θα ήταν η πρώτη φορά που Ρώσοι χάκερ πλήττουν υποδομές στην Ευρώπη.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να αναδείξει για ακόμη μια φορά τη σημασία της θωράκισης κρίσιμων υποδομών απέναντι σε ολοένα και πιο εξελιγμένες απειλές. Όπως τόνισε ο Λούις, οι νέες τεχνολογίες συχνά βγαίνουν στην αγορά χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής έλεγχος ασφαλείας, αφήνοντας «παράθυρα» που οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν.

Η Collins Aerospace μάλιστα δεν προσφέρει μόνο συστήματα πολιτικής αεροπορίας αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε εταιρείες και οργανισμούς, καθώς και υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό ενισχύει το αίσθημα ανησυχίας, καθώς η επίθεση αποδεικνύει ότι ακόμη και κορυφαίοι πάροχοι μπορούν να βρεθούν εκτεθειμένοι.

Ανησυχία στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την EUROCONTROL, μετέδωσε το SkyNews.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι, παρά τις σοβαρές διαταραχές για τους επιβάτες, η ασφάλεια των πτήσεων και η διαχείριση του εναέριου χώρου δεν έχουν επηρεαστεί.

«Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για να αποκατασταθεί το ταχύτερο η ομαλή λειτουργία και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια εκτεταμένη ή καταστροφική επίθεση», ανέφερε.

Φωτογραφίες του AP από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών