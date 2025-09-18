Συγκινητική στιγμή: Ο προπονητής της Βραζιλίας στο βόλεϊ πληροφορείται τον θάνατο της μητέρας του πριν από αγώνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Τραγικά συναισθήματα βίωσε ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας στο βόλεϊ, Μπερναντίνιο, όταν λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας έμαθε πως έχασε τη μητέρα του.

Οι συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στις Φιλιππίνες, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ ανδρών.

Ο έμπειρος προπονητής, όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα και όπως ήταν φυσικό συγκινήθηκε και μαζί του εκατομμύρια άνθρωποι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπερναντίνιο προσπάθησε να «κρύψει» τη συγκινησιακή του φόρτιση, ώστε να μην καταλάβουν κάτι οι παίκτες του, ωστόσο αυτό δεν συνέβη. Σχεδόν αμέσως, ο ακραίος της ομάδας, Ρικάρντο Λουκαρέλι, τον πλησίασε και προσπάθησε να τον παρηγορήσει.

Βραζιλία: «Σε αγαπώ, μαμά»

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βραζιλιάνος προπονητής σε ανάρτησή του έγραψε λίγα λόγια για τη μητέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολύ λυπημένος που είμαι μακριά και δεν μπορώ να αποχαιρετήσω εσένα, μαμά, αλλά με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου και την αφοσίωσή σου για περισσότερα από 60 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σε αγαπώ, μαμά» ανέφερε στο Instagram.

Προηγουμένως, στο γήπεδο, η Εθνική ομάδα της Βραζιλίας εμφανίστηκε αγνώριστη και έμεινε πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τη Σερβία. Ο Μπερναντίνιο προσπάθησε να κάνει αλλαγές, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την πορεία του αγώνα.