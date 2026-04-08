Προκλητικός Ακάρ για την Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα» - iefimerida.gr

Σε προκλητική ανάρτηση για την Κύπρο προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας του τουρκικού Κοινοβουλίου, Χουλουσί Ακάρ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ακάρ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», προκαλώντας ανησυχία για την κλιμάκωση της ρητορικής της Άγκυρας.
Η ανάρτηση του Ακάρ για το Πάσχα στην Κύπρο
Στις 2 Απριλίου ο Ακάρ είπε πως η Κύπρος δεν είναι ελληνικό νησί και σήμερα δύο κυρίαρχα, ισότιμα κράτη είναι αναπόφευκτα. Ο Ακάρ έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα προκλητικές δηλώσεις για την Κύπρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του ψευδοκράτους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Τουρκία.
