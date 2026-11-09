Προκλητικό μήνυμα Ερντογάν για την Κύπρο: «Δύο κράτη στο νησί -Όλος ο κόσμος πρέπει να το εμπεδώσει» - iefimerida.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, κατά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν, τόνισε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους, ενώ χαρακτήρισε χάσιμο χρόνου τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

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Ερντογάν: «Δύο λαοί, δύο κράτη»

«Φίλοι μου, δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο και αβοήθητο. Όλος ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό και να το εμπεδώσει. Το Κυπριακό δεν είναι για εμάς απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε τη μη επίλυση του Κυπριακού ως λύση και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών. Η στάση μας στο Κυπριακό είναι απολύτως ξεκάθαρη. Πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη», είπε σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Yeni Safak.

«Τα μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα και έχουν κάθε φορά αποτύχει εξαιτίας διαφόρων μεθοδεύσεων αποτελούν χάσιμο χρόνου και ενέργειας. Καλώ όλα τα κράτη, με πρώτους τους φίλους και αδελφούς μας, να αναγνωρίσουν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να αναπτύξουν μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, προκειμένου να στηρίξουν τη μόνιμη ειρήνη στο νησί της Κύπρου».

«Το Κυπριακό είναι μια εθνική υπόθεση»

«Όπως είπα και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, ενώ πρέπει επιτέλους να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται».

Κλείνοντας ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Και στη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της έκκλησης και να στεκόμαστε στο πλευρό της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στις διεθνείς πλατφόρμες. Θα συνεχιστούν τα βήματα και τα σχέδια που θα ενισχύσουν τη διεθνή προβολή της. Το Κυπριακό είναι μια εθνική υπόθεση που θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όλοι πρέπει πλέον να το γνωρίζουν αυτό».