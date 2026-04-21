«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση στην Ιστορία» -Δραματική διαπίστωση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας - iefimerida.gr

Για τη μεγαλύτερη κρίση στην Ιστορία έκανε λόγο ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αναφερόμενος στις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκαλεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ.

«Η κρίση είναι ήδη τεράστια»

«Πρόκειται πραγματικά για τη μεγαλύτερη κρίση στην Ιστορία», εκτίμησε ο Μπιρόλ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Η κρίση είναι ήδη τεράστια, αν συνδυάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης πετρελαίου και της κρίσης φυσικού αερίου με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν διακοπεί η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ από όπου, υπό κανονικές συνθήκες, διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τρέχουσα κρίση έρχεται να προστεθεί στις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία εξαιτίας του οποίου η ΕΕ διέκοψε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

«Δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο»

«Πρόκειται πράγματι για τη μεγαλύτερη κρίση στην Ιστορία. Αν συνδυάσουμε αυτή την πετρελαϊκή κρίση με την κρίση του φυσικού αερίου που αφορά τη Ρωσία, έχουμε ήδη μια τεράστια κρίση, αλλά δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε ο Μπιρόλ.

«Αφορά επίσης τα λιπάσματα, τα πετροχημικά, το θείο - όλα αυτά τα προϊόντα που θα παρουσιάσουν έλλειψη, ωθώντας τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, και αυτό θα επιβραδύνει την ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπιρόλ είχε επισημάνει νωρίτερα τον Απρίλιο ότι θεωρεί την τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί και είχε προειδοποιήσει ότι ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος, αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος», είχε τονίσει.

Τον Μάρτιο, ο IAE συμφώνησε να αποδεσμεύσει αριθμό ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.