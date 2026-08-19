Πολιτικός σεισμός στην Ουκρανία: Στα σχοινιά ο Ζελένσκι μετά τις κατηγορίες του πρώην υπουργού Άμυνας Φεντόροφ - iefimerida.gr

Ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φεντόροφ επανήλθε με νέα παρέμβαση που προκαλεί αναταράξεις στο Κίεβο, λίγες εβδομάδες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν.

Αυτή τη φορά ζήτησε ανοιχτά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, παρά τη συνέχιση του πολέμου με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποκαταστήσει την πλήρη δημοκρατική διαδικασία.

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«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, θέτοντας ένα ζήτημα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει εν μέσω του πολέμου και που ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος έχει απορρίψε, αν δεν προηγηθεί κατάπαυση του πυρός.

Η παρέμβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο 35χρονος πρώην υπουργός θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ πρόσφατη δημοσκόπηση τον κατατάσσει υψηλότερα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως προς την εμπιστοσύνη των πολιτών.

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«Δεν μπορεί ο Πούτιν να αποφασίζει πότε θα ψηφίσουν οι Ουκρανοί»

Ο Φεντόροφ υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να αφήσει τον πόλεμο να καθορίζει επ' αόριστον τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

«Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατική διαδικασία ακόμη και σε συνθήκες ενός μακρού πολέμου», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος εάν ο πόλεμος διαρκέσει για χρόνια και προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να δοθεί στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν,﻿ η δυνατότητα να καθορίζει πότε οι Ουκρανοί θα μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους.

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Η ουκρανική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ίδιος ο Φεντόροφ αναγνώρισε τις σοβαρές πρακτικές δυσκολίες. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή των στρατιωτών που βρίσκονται στο μέτωπο, των πολιτών που ζουν σε περιοχές κοντά στις γραμμές των συγκρούσεων, αλλά και εκατομμυρίων Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Όπως σημείωσε, όμως, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας δεν σημαίνει ότι αυτή είναι αδύνατη.

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«Συστημική κρίση διακυβέρνησης» και αιχμές για διαφθορά

Η νέα παρέμβαση του πρώην υπουργού δεν περιορίστηκε στο θέμα των εκλογών. Ο Φεντόροφ έκανε λόγο για «συστημική κρίση διακυβέρνησης» στην Ουκρανία, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές για το πολιτικό και διοικητικό σύστημα.

«Το παλιό σύστημα ζει πολύ συχνά με τους δικούς του κανόνες. Προστατεύει τον εαυτό του. Φοβάται την αλλαγή», ανέφερε, σε μια τοποθέτηση που ερμηνεύεται ως ευθεία πολιτική πρόκληση προς τον Ζελένσκι.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένους αξιωματούχους, καταδίκασε επίσης τη διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι πλήττει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

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Ο Φεντόροφ έχει δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι οι μεταρρυθμίσεις που επιχείρησε να προωθήσει στις διαδικασίες προμηθειών του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενδέχεται να συνέβαλαν στην αποπομπή του.

Από σύμμαχος του Ζελένσκι, πολιτικός αντίπαλος;

Η σημερινή εικόνα απέχει πολύ από εκείνη του Ιανουαρίου, όταν ο Φεντόροφ ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας με εντολή να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον ουκρανικό στρατό.

Ο 35χρονος πολιτικός είχε αποτελέσει επί χρόνια στενό σύμμαχο του Ζελένσκι και είχε αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία από τη θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όπου συνδέθηκε με την τεχνολογική αναβάθμιση του ουκρανικού κράτους και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον πόλεμο.

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Η αιφνιδιαστική αποπομπή του τον Ιούλιο προκάλεσε αντιδράσεις και ακολούθησαν κινητοποιήσεις πολιτών που ζητούσαν την απομάκρυνση του αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, και την επιστροφή του Φεντόροφ στην κυβέρνηση.

Ο Ζελένσκι είχε αποδώσει την αποπομπή του Φεντόροφ στην αδυναμία συνεργασίας του με τον Σίρσκι. Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ωστόσο, απομάκρυνε στη συνέχεια και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να επαναφέρει τον πρώην υπουργό.

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Αντί για την επιστροφή του στο υπουργείο, του προτάθηκε θέση αντιπροέδρου της κυβέρνησης, την οποία ο Φεντόροφ απέρριψε.

Δημοσκόπηση-«φωτιά» για Ζελένσκι

Το πλέον πολιτικά ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο Φεντόροφ δεν διευκρίνισε εάν σκοπεύει να είναι υποψήφιος σε ενδεχόμενες εκλογές.

Ωστόσο, πρόσφατη δημοσκόπηση του Kyiv International Institute of Sociology τον κατέταξε δεύτερο ως προς την εμπιστοσύνη των Ουκρανών, ενώ ο Ζελένσκι βρέθηκε στην τέταρτη θέση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε υποθετική εκλογική αναμέτρηση ο Φεντόροφ θα μπορούσε να επικρατήσει του Ζελένσκι στον δεύτερο γύρο.

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Η εξέλιξη αυτή προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην έκκλησή του για εκλογές, καθώς ο πρώην υπουργός δεν εμφανίζεται πλέον μόνο ως ένας αποπεμφθείς κυβερνητικός αξιωματούχος, αλλά ως πιθανός πόλος συσπείρωσης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Η παρέμβασή του έγινε λίγες ώρες αφότου ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από το ουκρανικό κοινοβούλιο να επικυρώσει τον διορισμό του Γεβγκένι Χμάρα ως νέου υπουργού Άμυνας.

Η πολιτική αντιπαράθεση στο Κίεβο, επομένως, αποκτά νέα διάσταση, την ώρα που ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται και η κυβέρνηση καλείται να προετοιμαστεί για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα.

«Ο λαός μας είναι εδώ και καιρό έτοιμος για μια διαφορετική χώρα», δήλωσε ο Φεντόροφ κλείνοντας το μήνυμά του: «Τώρα το κράτος μας πρέπει να φανεί αντάξιο των πολιτών του».