Πρώην σύζυγος σεΐχη του Ντουμπάι κάνει έκκληση για βοήθεια: Απειλεί να της «αρπάξει» τα παιδιά με «αναγκαστική βία» - iefimerida.gr

Έκκληση για βοήθεια κάνει η πρώην σύζυγος ενός ισχυρού σεΐχη του Ντουμπάι, αφού έχασε την επιμέλεια των παιδιών τους.



Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε αποκλειστικά στη Daily Mail μέσω του δικηγόρου της, η Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι αναφέρει ότι τα δικαστήρια του Ντουμπάι διέταξαν την αστυνομία να της πάρει τις τρεις μικρές κόρες της και να της παραδώσει στον Σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Η πρώην αθλήτρια Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι

«Θέλουν να με συλλάβουν και να μου πάρουν τα παιδιά»

Στο βίντεό της δήλωσε: «Λαμβάνω μηνύματα από τα ΗΑΕ για προειδοποιήσεις για βόμβες και να αναζητήσω καταφύγιο ή να παραμείνω μέσα για λόγους ασφαλείας. Και ταυτόχρονα τα δικαστήρια του Ντουμπάι μου στέλνουν ειδοποιήσεις απαιτώντας να παραδώσω τα παιδιά μου, αλλιώς η αστυνομία του Ντουμπάι θα εισβάλει στο σπίτι μου, θα με συλλάβει και θα μου πάρει τα παιδιά». Παράλληλα πρόσθεσε: «Στέκομαι στο παράθυρο, παρακολουθώ και περιμένω να μου επιτεθούν ανά πάσα στιγμή».



Η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι πρέπει να «επιστρέψει την επιμέλεια των ανηλίκων» στον Σεΐχη Σαΐντ και ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναγκαστική βία εάν κριθεί απαραίτητο».

Ωστόσο, η Τζαβάντλι υποστηρίζει ότι μια προηγούμενη νομική συμφωνία με τον θείο του, τον ηγεμόνα του Ντουμπάι Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, της έδινε το δικαίωμα να κρατήσει τα κορίτσια.

Δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους αποκάλυψαν την υπόθεση της 34χρονης πρώην διεθνούς γυμνάστριας κατά του Σεΐχη Σαΐντ, ενός 49χρονου επιχειρηματία και πρώην Ολυμπιονίκη στη σκοποβολή.

Η ίδια τον κατηγόρησε ότι προκάλεσε στα παιδιά τους ψυχική οδύνη και βλάβη, αφήνοντάς τα χωρίς επίβλεψη, χρησιμοποιώντας ακατάλληλη γλώσσα, στερώντας τους τον ύπνο και οδηγώντας επικίνδυνα. Εκείνος αντέτεινε ότι η ίδια αρνείται να συμμορφωθεί με προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και επιδιώκει να κρατήσει τα παιδιά μακριά του, ώστε να «τους εμφυσήσει δυτική συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε μουσουλμάνους, πολίτες των ΗΑΕ και ιδίως σε μέλη της άρχουσας οικογένειας».

«Βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ο Σεΐχης Σαΐντ είναι «ισχυρός ανιψιός του ηγεμόνα του Ντουμπάι» και στο παρελθόν είχε πάρει τις κόρες του και τις κρατούσε παρά τη θέλησή τους για σαράντα ημέρες. «Η Ζεϊνάμπ βρίσκεται ουσιαστικά εγκλωβισμένη στο ίδιο της το σπίτι από τον περασμένο Νοέμβριο, υπερβολικά φοβισμένη για να βγει έξω, λόγω φόβου σύλληψης βάσει ενταλμάτων και απαγορεύσεων εξόδου από τη χώρα», είπε. «Αυτή δεν είναι μια ασφαλής χώρα που προσφέρει προστασία στους κατοίκους της — πρόκειται για βασανισμό και κακοποίηση με την υποστήριξη του κράτους. Το Ντουμπάι δεν διαθέτει ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συλλήψεις Δυτικών απλώς και μόνο επειδή ανέφεραν την αλήθεια για τις πυραυλικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες το αποδεικνύουν».

Βίντεο με έκκληση για βοήθεια

Η ίδια η Ζεϊνάμπ, μοιράστηκε βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, όπου εκφράζει έντρομη τον φόβο της και κάνει έκκληση για διεθνή βοήθεια.

Τα σκάνδαλα με πριγκίπισσες του Ντουμπάι

Η υπόθεση αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά από σκάνδαλα υψηλού προφίλ που αφορούν πριγκίπισσες της άρχουσας οικογένειας του Ντουμπάι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πρώην σύζυγος του Σεΐχη Μοχάμεντ, πριγκίπισσα Χάγια, η οποία διέφυγε από τα ΗΑΕ πριν από επτά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι φοβόταν για τη ζωή της.

Επίσης, το 202, μία από τις κόρες του Σεΐχη Μοχάμεντ, η πριγκίπισσα Λατίφα, δημοσίευσε βίντεο στα οποία ισχυριζόταν ότι της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες και ότι κρατούνταν αιχμάλωτη από τον πατέρα της σε μια «βίλα-φυλακή», μετά από προσπάθειά της να εγκαταλείψει τη χώρα. Αργότερα, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «ζει όπως επιθυμεί».