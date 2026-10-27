Πρώην Μις Ελβετία καταγγέλλει ότι τη βίασε ο Ντόναλντ Τραμπ το 1993 σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης - iefimerida.gr

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε πρώην Μις Ελβετία, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τη βίασε το 1993 σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μπεατρίς Κόιλ, 24 ετών τότε, γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν το 1993 κατά τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ομορφιάς. Και οι δύο φέρονται να της υποσχέθηκαν βοήθεια για την εξασφάλιση βίζας.

Αργότερα την ίδια ημέρα, κατόπιν πρόσκλησης, μετέβη σε σουίτα του ξενοδοχείου Plaza, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Τραμπ της επιτέθηκε και τη βίασε, απαιτώντας στη συνέχεια τη σιωπή της με αντάλλαγμα βοήθεια.

Μετά το περιστατικό, η Κόιλ ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και επέστρεψε στην Ελβετία. Αρκετούς μήνες αργότερα, ο Τραμπ φέρεται να της τηλεφώνησε, επαναλαμβάνοντας τις προσφορές του, τις οποίες εκείνη απέρριψε.

Ο Λευκός Οίκος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια. Οι νέες αναφορές έρχονται να προστεθούν σε παλαιότερες υποθέσεις, όπως αυτή της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ.

Η Μπεατρίς Κόιλ (Beatrice Keul) περιγράφει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν τον Νοέμβριο του 1993 στο πολυτελές ξενοδοχείο Plaza, σε έκθεση που δημοσιοποίησαν στις 26 Οκτωβρίου οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τις φερόμενες διασυνδέσεις του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που είχε δημιουργήσει.

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Η έκθεση παρουσιάζει αναλυτικότερα από ποτέ τη μαρτυρία της πρώην εστεμμένης, ενώ υποστηρίζει ότι ο Τραμπ, ο Έπσταϊν και άλλα πρόσωπα αξιοποιούσαν διαγωνισμούς ομορφιάς για να προσεγγίζουν ευάλωτες νεαρές γυναίκες και κορίτσια.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, ενώ σε βάρος του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Πώς η πρώην Μις Ελβετία γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με την έκθεση, η Μπεατρίς Κόιλ ήταν 24 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν η Τζιλ Χαρθ την προσέγγισε για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς «Donald J. Trump American Dream Pageant», που πραγματοποιήθηκε στο Ατλάντικ Σίτι και στη Νέα Υόρκη.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 22 ετών και, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, φέρεται να αποτελούσε ένα είδος «πεδίου κυνηγιού» για την προσέγγιση και εκμετάλλευσή τους.

Κατά τη διάρκεια γεύματος για δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο Plaza, το οποίο ανήκε τότε στον Τραμπ, η Κόιλ καταγγέλλει ότι ο επιχειρηματίας την πλησίασε και της υποσχέθηκε πως θα τη βοηθούσε να εξασφαλίσει αμερικανική βίζα και να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU).

Λίγο αργότερα, όπως υποστηρίζει, την προσέγγισε και ο Τζέφρι Έπσταϊν, προσφέροντάς της ανάλογη βοήθεια και προσκαλώντας την σε πάρτι στο Mar-a-Lago.

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Η καταγγελία για βιασμό στη σουίτα του Plaza

Αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, εκπρόσωπος του Τραμπ τής ζήτησε να ανέβει σε μια σουίτα του ξενοδοχείου για να τον συναντήσει.

Η 24χρονη τότε Κόιλ πίστευε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές για τις σπουδές και την επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Ωστόσο, καταγγέλλει ότι μόλις μπήκε στη σουίτα, ο Τραμπ την άρπαξε από πίσω και τη βίασε. Σύμφωνα με την περιγραφή της, κατά τη διάρκεια της φερόμενης επίθεσης σκίστηκε το φόρεμά της, ενώ υπέστη αιμορραγία και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

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Η ίδια χαρακτήρισε την επίθεση «βίαιη και άγρια».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, μετά το περιστατικό ο Τραμπ φέρεται να επανέλαβε τις υποσχέσεις του για τη βίζα και την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο, απαιτώντας παράλληλα να μη μιλήσει σε κανέναν για όσα είχαν συμβεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Κόιλ, της είπε χαρακτηριστικά: «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Η επιστροφή στην Ελβετία και το τηλεφώνημα του Τραμπ

Η Κόιλ υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό σε κατάσταση φόβου και σύγχυσης, προτού επιστρέψει στην πατρίδα της.

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Μερικές εβδομάδες αργότερα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ακόμη έναν διαγωνισμό ομορφιάς που διοργάνωνε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Χαβάη.

Σύμφωνα με την έκθεση, αρκετούς μήνες μετά τη φερόμενη επίθεση, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της στην Ελβετία, προσφέροντας εκ νέου τη βοήθειά του για την απόκτηση βίζας και την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εκείνη, ωστόσο, απέρριψε την πρότασή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπεατρίς Κόιλ είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στο συγκεκριμένο περιστατικό, περιγράφοντάς το τότε ως απόπειρα βιασμού. Στη νέα έκθεση των Δημοκρατικών, ωστόσο, η μαρτυρία της παρουσιάζεται πιο αναλυτικά, με την ίδια να καταγγέλλει ότι υπέστη βιασμό από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η έκθεση συσχετίζει τις υποσχέσεις που φέρεται να δέχτηκε η Κόιλ με μαρτυρίες άλλων γυναικών, οι οποίες έχουν περιγράψει πως ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες ως μέσο προσέγγισης και ελέγχου των θυμάτων του.

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Παράλληλα, επικαλείται και την αγωγή που είχε καταθέσει το 1997 η Τζιλ Χαρθ κατά του Τραμπ για σεξουαλική επίθεση, ως ένα από τα στοιχεία που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, ενισχύουν τις καταγγελίες.

Η Beatrice Keul / Φωτογραφία: Beatrice Keul/instagram

Η κατηγορηματική διάψευση του Λευκού Οίκου

Απαντώντας στο αμερικανικό περιοδικό PEOPLE, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα περιγράφονται στην έκθεση.

«Καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν είναι αληθινή», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το έγγραφο μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια των Δημοκρατικών να αποσπάσουν την προσοχή των Αμερικανών από τα επιτεύγματα του Τραμπ.

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Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απομακρύνει τον Τζέφρι Έπσταϊν από τη λέσχη του στο Mar-a-Lago εξαιτίας της συμπεριφοράς του και ότι έχει απαλλαγεί πλήρως από κάθε υπόνοια εμπλοκής στις δραστηριότητές του.

Η Μπεατρίς Κόιλ και ο Ντόναλντ Τραμπ στο ξενοδοχείο Plaza, κατά τη διάρκεια του τελικού του διαγωνισμού American Dream World το 1993 / Φωτογραφία: Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Οι προηγούμενες καταγγελίες και η υπόθεση της Ε. Τζιν Κάρολ

Οι νέες αναφορές έρχονται να προστεθούν σε παλαιότερες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η υπόθεση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία τον είχε κατηγορήσει ότι τη βίασε σε δοκιμαστήριο του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990. Η Κάρολ δημοσιοποίησε την καταγγελία της το 2019, ενώ ο Τραμπ αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν την είχε συναντήσει ποτέ και ότι «δεν ήταν ο τύπος του».

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Η συγγραφέας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη το 2019 για συκοφαντική δυσφήμηση και το 2022 κατέθεσε νέα αγωγή για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμηση.

Τον Μάιο του 2023, σώμα ενόρκων σε αστική δίκη έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση της Κάρολ και συκοφαντική δυσφήμηση, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει βιασμό με βάση τον εφαρμοζόμενο νομικό ορισμό.

Ο Τραμπ κατέβαλε τελικά αποζημίωση 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τον Αύγουστο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να επανεξετάσει την απόφαση. Η δικηγόρος της Κάρολ, Ρομπέρτα Κάπλαν, χαιρέτισε την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι η ετυμηγορία είναι πλέον οριστική.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να αμφισβητεί ξεχωριστή δικαστική απόφαση που τον υποχρεώνει να καταβάλει στην Κάρολ αποζημίωση 83 εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμηση.

Η υπόθεση της Μπεατρίς Κόιλ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της νέας έκθεσης των Δημοκρατικών, η οποία επαναφέρει τη συζήτηση για τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν. Οι ισχυρισμοί της πρώην Μις Ελβετία παραμένουν καταγγελίες και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ποινικής καταδίκης του Αμερικανού προέδρου.