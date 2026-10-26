Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη Microsoft για 60.000 εργαζόμενους -Ακολουθούν Google και Meta - iefimerida.gr

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για περίπου 60.000 εργαζομένους σχεδιάζει η Microsoft, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να περιορίσει το κόστος και να προσαρμόσει το ανθρώπινο δυναμικό της στις απαιτήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Microsoft, στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι επιλεγμένων ομάδων στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι κατέχουν θέσεις έως και το επίπεδο του αντιπροέδρου. Εξαιρούνται, ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, όπως οι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κέντρα δεδομένων, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.



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«Η πρόταση αυτή δίνει στους εργαζομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις, και ενδεχομένως σκέφτονται να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία εκτός εταιρείας, μια νέα επιλογή, ώστε να πραγματοποιήσουν αυτή τη μετάβαση τώρα, με την απαραίτητη υποστήριξη» ανέφερε η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Microsoft, Έιμι Κόλμαν, σε σημείωμα που απέστειλε στους εργαζομένους τη Δευτέρα.



Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν θα λάβουν παροχές αντίστοιχες με εκείνες ενός τυπικού πακέτου αποζημίωσης λόγω απόλυσης.



Η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο έχει μειώσει το προσωπικό της κατά δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους τα τελευταία χρόνια, μέσα από διαδοχικά κύματα απολύσεων.



Τον Ιούλιο, η Microsoft προσέφερε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε εργαζομένους που βρίσκονταν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Περισσότερο από το 30% των περίπου 8.750 εργαζομένων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις αποδέχθηκε την πρόταση.



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Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, η Microsoft αναμένει ότι το ποσοστό συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με εκείνο του προγράμματος εθελούσιας συνταξιοδότησης.



Στα τέλη Ιουνίου, το προσωπικό της Microsoft ανερχόταν σε 223.000 εργαζομένους, αριθμός που έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός από το 2022, οπότε η εταιρεία άρχισε να πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων, περιορίζοντας τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς και τις προσλήψεις σε άλλους τομείς δραστηριότητάς της.



Google και Meta ακολουθούν τον δρόμο της μείωσης προσωπικού

Η Microsoft δεν είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που επιδιώκει να περιορίσει το ανθρώπινο δυναμικό της, ανακατευθύνοντας τις δαπάνες της προς τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.



Η Google προσέφερε πέρυσι προγράμματα εθελουσίας εξόδου σε αρκετές επιχειρησιακές μονάδες της, σύμφωνα με το CNBC. Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων της Meta Platforms έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 20.000 άτομα σε σύγκριση με το υψηλό που είχε καταγραφεί στα τέλη του 2022.



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Και οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που δαπανούν τα μεγαλύτερα ποσά για την ανάπτυξη υποδομών κέντρων δεδομένων.