Προειδοποίηση των ΗΠΑ για απειλή τρομοκρατικού χτυπήματος στη Μόσχα - iefimerida.gr

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε ότι «έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας σχετικά με προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αμερικανική πρεσβεία στη ρωσική πρωτεύουσα ανακοίνωσε επίσης ότι έχει «αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή ενέργειας με μεγάλο αριθμό θυμάτων» στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Tsaritsyno της Μόσχας και ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές.