Ο πρόεδρος του Ισραήλ επιλέγει τον Γκάντι Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης - Τον πολιτικό αντίπαλο του Νετανιάχου - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επέλεξε το Σάββατο τον Γκάντι Άιζενκοτ, τον ισχυρότερο πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, αγωνίζεται να παραμείνει στην εξουσία, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τον θρησκευτικο-εθνικιστικό κυβερνητικό συνασπισμό του στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο συνασπισμός του εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα.

Το αντινετανιαχικό μπλοκ, υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ, πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, οι Άραβες πολιτικοί ηγέτες, εξοργισμένοι από τις πολιτικές του Νετανιάχου και των ακροδεξιών συμμάχων του, υπέδειξαν και εκείνοι τον Άιζενκοτ ως υποψήφιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια μαραθώνιων συνομιλιών με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.