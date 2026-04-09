«Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο παραβιάζουν την εκεχειρία», λέει ο πρόεδρος του Ιράν -«Καθιστούν ανούσιες τις διαπραγματεύσεις» - iefimerida.gr

Για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιράν, οι επιθέσεις αυτές καθιστούν πλέον τις διαπραγματεύσεις χωρίς νόημα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις σφοδρότερες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 250 άνθρωποι την Τετάρτη.

Πρόεδρος ιρανικής Βουλής: «Οι παραβιάσεις έχουν σαφές κόστος»

Αντίστοιχο ήταν και το μήνυμα που απέστειλε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, δηλώνοντας ότι ο Λίβανος αποτελεί βασικό μέρος της 15νθήμερης εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι οι παραβιάσεις θα έχουν σοβαρές συνέπειες, μετά τα εκτεταμένα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.



«Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας», ανέφερε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο X. «Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας έχουν σαφές κόστος και θα προκαλέσουν ΙΣΧΥΡΕΣ αντιδράσεις», πρόσθεσε.