Στα μαχαίρια ο πρόεδρος του Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Τους κατηγορεί ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες εκεχειρίας - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για εκεχειρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αντιπολιτευόμενου μέσου Iran International, που επικαλείται δύο πηγές κοντά στο γραφείο της προεδρίας του Ιράν, ο Πεζεσκιάν είχε έντονη και φορτισμένη αντιπαράθεση στις 4 Απριλίου με τον Χοσεΐν Ταέμπ.

Κατηγορίες για μονομερείς ενέργειες και κλιμάκωση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιρανός πρόεδρος φέρεται να κατηγόρησε τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί και τον Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, ότι ενεργούν μονομερώς και ωθούν την ένταση μέσω επιθέσεων σε χώρες της περιοχής, ιδίως σε κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αυτές οι πολιτικές έχουν καταστρέψει κάθε εναπομείνασα πιθανότητα εκεχειρίας και οδηγούν τη χώρα προς «μια τεράστια καταστροφή».

Προειδοποίηση Πεζεσκιάν για οικονομική κατάρρευση του Ιράν

Ο Πεζεσκιάν φέρεται επίσης να προειδοποίησε ότι η ιρανική οικονομία δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμη έναν παρατεταμένο πόλεμο. Όπως αναφέρεται, υποστήριξε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η πλήρης οικονομική κατάρρευση είναι αναπόφευκτη.

Το Iran International σημειώνει ότι η αντιπαράθεση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση στο εσωτερικό της εξουσίας στο Ιράν, όπου στρατιωτικά δίκτυα και εκείνα των υπηρεσιών πληροφοριών φέρονται να παραγκωνίζουν την εκλεγμένη κυβέρνηση και το παραδοσιακό θρησκευτικό κατεστημένο.

Εντεινόμενες εσωτερικές συγκρούσεις

Οι εντάσεις μεταξύ του Ιρανού προέδρου και ανώτερων διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης φαίνεται ότι αυξάνονται, κυρίως λόγω διαφωνιών για τη διαχείριση της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και το βιοτικό επίπεδο.

Σε προηγούμενο δημοσίευμα (28 Μαρτίου), το ίδιο Μέσο ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν είχε ήδη προειδοποιήσει πως χωρίς εκεχειρία η ιρανική οικονομία θα μπορούσε να καταρρεύσει μέσα σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Παράλληλα, η εξουσία του Ιρανού προέδρου φέρεται να περιορίζεται, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης αντιδρούν σε διορισμούς και αποφάσεις του και αναλαμβάνουν τον έλεγχο κρίσιμων θέσεων εν καιρώ πολέμου.

Δύσκολες συνθήκες για τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, το Iran International αναφέρει επιδείνωση των συνθηκών για τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και της παραστρατιωτικής Μπασίτζ (Basij). Σύμφωνα με πηγές, τις τελευταίες 72 ώρες έχουν καταγραφεί ελλείψεις σε τρόφιμα, είδη υγιεινής και χώρους διαμονής.

Επιθέσεις σε υποδομές και στρατιωτικές βάσεις φέρεται να έχουν αφήσει προσωπικό να κοιμάται στους δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι δυνάμεις έχουν πρόσβαση μόνο σε ένα γεύμα την ημέρα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να αγοράσουν τρόφιμα με δικά τους χρήματα, μετά τη διανομή ληγμένων προμηθειών.

Το δημοσίευμα, που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις στο ιρανικό καθεστώς και τις αυξανόμενες πιέσεις που προκαλεί η συνέχιση της σύγκρουσης, τόσο στο πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο.