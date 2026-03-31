Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε τον πόλεμο», αλλά θέλουμε εγγυήσεις, λέει ο Πεζεσκιάν -Ανατροπή με την πρόταση των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Για προθυμία του Ιράν να φτάσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αρκεί αυτή να καλύπτει ορισμένες προϋποθέσεις, μίλησε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε απαντήσει στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η χώρα του δεν έχει απαντήσει στην πρόταση 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχουμε στείλει καμία απάντηση στις 15 αμερικανικές προτάσεις, ούτε έχουμε υποβάλει προτάσεις ή όρους», δήλωσε στο Al Jazeera ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Η δήλωση αυτή, μπορεί να σηματοδοτεί μια ανατροπή στη θέση της Τεχεράνης, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως το Ιράν είχε απαντήσει στην πρόταση 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως ο Αραγτσί τόνισε ότι το Ιράν θα συζητούσε μόνο επί μιας πρότασης για οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι για μια προσωρινή κατάπαυση πυρός.

