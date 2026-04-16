﻿Αντόνιο Κόστα: Η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο πρέπει να οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαιρετίζει τη 10ήμερη εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου και ζητά άμεση εφαρμογή και σταθερή ειρηνευτική διαδικασία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαρακτήρισε την 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ως «εξαιρετικά νέα», επισημαίνοντας ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και να επαληθευτεί επί τόπου.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα και θα συμβάλουν στην προοπτική μιας βιώσιμης ειρήνης για τους λαούς της περιοχής.

Κάλεσμα για εφαρμογή και έλεγχο της εκεχειρίας

Ο Κόστα τόνισε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν αρκεί από μόνη της, αλλά απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και παρακολούθηση στο πεδίο, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η αποφυγή νέας κλιμάκωσης.

Στήριξη της ΕΕ προς τον Λίβανο

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο, ενώ επισήμανε ότι η ενίσχυση των θεσμών και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας.