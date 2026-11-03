Ο πρόεδρος του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου στο iefimerida: «Οι Αμερικανοί ψηφίζουν με το πορτοφόλι» - iefimerida.gr

Η ακρίβεια που ταλανίζει τα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές,﻿ σύμφωνα με τον πρόεδρο του AHI (American Hellenic Institute) Νικ Λαρυγγάκη.

Μιλώντας στο iefimerida o επικεφαλής του Οργανισμού που προωθεί την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και εδρεύει σε απόσταση λίγων μέτρων από τον Λευκό Οίκο, εξηγεί ότι η κατάσταση στην οικονομία αποτελεί πάντα προτεραιότητα για τους Αμερικανούς πολίτες.

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«Οι Αμερικανοί ψηφίζουν με το πορτοφόλι»

«Οι Αμερικανοί ψηφίζουν με το πορτοφόλι, αφού πρώτα από όλα τους απασχολεί τι συμβαίνει στην τσέπη τους» σημειώνει ο κ. Λαρυγγάκης και προσθέτει: «Παραδοσιακά στις Ηνωμένες Πολιτείες το κυβερνών κόμμα χάνει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς η ψήφος μπορεί να είναι ψήφος διαμαρτυρίας για ορισμένες πολιτικές. Ωστόσο, αυτή τη φορά το κόστος ζωής έχει πλέον εκτοξευθεί στα ύψη λόγω και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα».



Την ίδια ώρα, ο Νικ Λαρυγγάκης μεταφέρει το δημοσκοπικό κλίμα που ευνοεί το Δημοκρατικό Κόμμα. «Οι δημοσκοπήσεις εδώ λένε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στο House Of Representatives( Βουλή των Αντιπροσώπων). Όσο για τη Γερουσία, η μάχη θα κριθεί σε 5-7 αμφίρροπες πολιτείες και θεωρείται πιο δύσκολο να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, ωστόσο σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχουν πιθανότητες. Πάντως, ακόμα και το ένα Σώμα να χάσει ο Πρόεδρος Τραμπ, θα έχει δύσκολο έργο μπροστά του, πόσω μάλλον να χάσει και τα δύο».

Σημαντικό είναι, όπως και να διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό την επόμενη ημέρα να παραμείνει προτεραιότητα το καλό της χώρας, λέει ο κ. Λαρυγγάκης. «Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με γνώμονα τον Αμερικανό πολίτη και όχι πως ο ένας θα στραφεί εναντίον του άλλου. Αυτοί που θα εκλεγούν πρέπει να κάνουν αυτό για το οποίο ο λαός τούς εκλέγει» σημειώνει ο πρόεδρος του αμερικανοελληνικού think tank.

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Παράλληλα, ο κ. Λαρυγγάκης εκφράζει την αισιοδοξία του για τις μάχες που δίνουν οι Ελλονοαμερικανοί υποψήφιοι με στόχο την επανεκλογή τους. «Είναι πολύ σημαντικό για τα θέματα της Ελλάδας και της Κύπρου να εκλεγεί γερουσιαστής στο Νιου Χαμσάιρ ο Κρις Πάππας, γιατί, διαφορετικά, δεν θα είναι πλέον ούτε βουλευτής και θα χάσουμε μια σημαντική φωνή στο Κογκρέσο. Πάντως πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, όπως και οι έξι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές που διεκδικούν την επανεκλογής τους» καταλήγει ο Νίκ Λαρυγγάκης.