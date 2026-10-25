Προεδρικές Εκλογές στη Βουλγαρία: Στον δεύτερο γύρο Γιότοβα και Γκιούροφ -Στο 20% το ποσοστό συμμετοχής - iefimerida.gr

Η νυν πρόεδρος, Ιλιάνα Γιότοβα, εξασφάλισε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βουλγαρίας έχοντας όμως μειώσει τα ποσοστά της.

Με βάση τα στοιχεία από πολλαπλά έξιτ πολ που μεταδόθηκαν από τα βουλγαρικά τηλεοπτικά δίκτυα αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων, η Γιότοβα, που τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία, συγκεντρώνει ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 35% και 36,5%.

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Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Γκιούροφ, τον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό που υποστηρίχθηκε από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση και έλαβε ποσοστό από 32,2% έως 32,5%.

Η Ιλιάνα Γιότοβα, πρώην δημοσιογράφος και στέλεχος του Σοσιαλιστικού κόμματος, υπήρξε ευρωβουλευτής και στη συνέχεια αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ράντεφ, από το 2016 έως το 2021. Τον διαδέχθηκε στην προεδρία τον Ιανουάριο, όταν εκείνος παραιτήθηκε για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

«Οδυνηρό χαστούκι για την κυβέρνβηση»

Ο πολιτικός αναλυτής Τεοντόρ Σλάβεφ, σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «οδυνηρό πολιτικό χαστούκι στην κυβέρνηση (του πρωθυπουργού) Ρούμεν Ράντεφ», η οποία επίσης τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία.

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Σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι «η ελάχιστα πειστική απάντηση της Γιότοβα σε ό,τι αφορά τις ρωσικές απειλές στη Μαύρη Θάλασσα», σε μια περίοδο όπου τα θέματα ασφάλειας κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία, μετά από μια σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που έφεραν τον πόλεμο της Ουκρανίας κοντά στις βουλγαρικές ακτές.

Στο 20% το ποσοστό συμμετοχής

Αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα, η 62χρονη πολιτικός επανέλαβε την πρόθεσή της να εφαρμόσει μια πολιτική που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση «του προβλήματος της φτώχειας» και των «περιφερειακών ανισοτήτων».

Η Γιότοβα, που έθεσε ως προτεραιότητα τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και προσπάθησε να προβάλει την εικόνα της «προέδρου της ειρήνης», πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια».

Ο 50χρονος Γκιούροφ από την πλευρά του ανέφερε ότι ψήφισε για «μια Βουλγαρία με το βλέμμα στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή χώρα, ελεύθερη και υπερήφανη, όπου το εισόδημα θα είναι επαρκές, όπου θα αισθανόμαστε ασφαλείς και όπου το κράτος θα λειτουργεί όπως πρέπει».

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Ο Παρβάν Σιμεόνοφ, πολιτικός αναλυτής και ιδρυτής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Myara, παρατήρησε ότι «η Ιλιάνα Γιότοβα δεν απομακρύνθηκε από τον προεδρικό ρόλο της, κάτι που την εμπόδισε να εμπλακεί σε μια πιο ουσιαστική συζήτηση».

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι στον δεύτερο γύρο «τα πράγματα θα είναι διαφορετικά», τονίζοντας παράλληλα το «τερατωδώς χαμηλό» ποσοστό της εκλογικής συμμετοχής, που κινήθηκε γύρω στο 20%.