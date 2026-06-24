 Προβλήματα λειτουργίας σε Instagram και Facebook παγκοσμίως -Δεν «φορτώνουν» περιεχόμενο - iefimerida.gr
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Προβλήματα λειτουργίας σε Instagram και Facebook παγκοσμίως -Δεν «φορτώνουν» περιεχόμενο

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Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Instagram και το Facebook παρουσιάζουν προβλήματα μεγάλης διακοπής λειτουργίας (outage).

Οι εφαρμογές δεν λειτουργούν σωστά. Στο Instagram, για παράδειγμα, νέες φωτογραφίες δεν φορτώνονταν και τα προφίλ δεν εμφανίζονταν κανονικά.

Τα προβλήματα δεν φαίνεται να επηρέασαν πλήρως όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών. Ορισμένα τμήματα του Instagram λειτουργούσαν κανονικά, ωστόσο στη συνέχεια εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

Τα ζητήματα ξεκίνησαν γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Down Detector.

Καταγράφηκε απότομη αύξηση στις αναφορές σφαλμάτων εκείνη την ώρα, με προβλήματα να αναφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

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