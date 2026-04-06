«Χαλάρωσε, τίγρη!»: Πρεσβείες του Ιράν ανά την υφήλιο ειρωνεύονται τον Τραμπ για τις απειλές του - iefimerida.gr

Με ειρωνικό και ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο αντέδρασαν πρεσβείες του Ιράν ανά την υφήλιο στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ,

Η αντίδραση ήρθε μετά από ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου προειδοποίησε με σκληρή γλώσσα το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «η Τρίτη θα είναι ημέρα επιθέσεων σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ@μημένο το Στενό, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ!».

Ενώ αργότερα έθεσε και νέο τελεσίγραφο.

Ειρωνεία, αιχμές και ευθείες επιθέσεις στον Τραμπ﻿

Μεταφέροντας τη διπλωματική αντιπαράθεση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ιρανικές διπλωματικές αποστολές απάντησαν μέσω του X, με σχόλια που συνδύαζαν ειρωνεία και έντονη κριτική.

Η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική κάλεσε εμμέσως σε ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει τη δυνατότητα απομάκρυνσης προέδρου εάν κριθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, γράφοντας: «Σκεφτείτε σοβαρά την 25η Τροπολογία, Τμήμα 4»

Από τη Σόφια, η πρεσβεία του Ιράν στη Βουλγαρία επέλεξε πιο σαρκαστικό τόνο: «Χαλάρωσε λίγο, τίγρη… Κράτα την ψυχραιμία σου».

Ενώ δημοσίευσε και meme που δείχνει τον Τραμπ εγκλωβισμένο στα Στενά του Ορμούζ με τη λεζάντα «Δεν μπορώ να ανασάνω».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση της ιρανικής πρεσβείας στην Αυστρία, η οποία έκανε λόγο για «πρωτοφανές επίπεδο εκλιπαρήσεων, γεμάτο πικρία, κενή αγένεια και απειλές», προσθέτοντας ότι «η απελπισία είναι σχεδόν απτή σε κάθε λέξη». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Η ίδια ανάρτηση περιείχε και μια αιχμηρή προειδοποίηση: «Προστατεύστε τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών από την έκθεση στη ρητορική του Τραμπ».

Παροιμίες και προσωπικές αιχμές

Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε να απαντήσει με μια γνωστή ρήση του Μαρκ Τουέιν: «Κάλλιο να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να νομίζουν ότι είσαι ανόητος, παρά να το ανοίγεις και να τους το επιβεβαιώνεις», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις δηλώσεις Τραμπ ως «ένδειξη αδυναμίας και αρρωστημένης συμπεριφοράς».

Στη Ζιμπάμπουε, η ιρανική πρεσβεία δημοσίευσε έναν κατάλογο «προεδρικής ευπρέπειας», με έμφαση στη «σεβαστική και μετρημένη γλώσσα στις δημόσιες τοποθετήσεις».

Ακόμη πιο επιθετική ήταν η ανάρτηση της πρεσβείας στην Ινδία, η οποία σχολίασε: «Οι βρισιές και οι προσβολές είναι συμπεριφορά κακομαθημένων ηττημένων. Συγκρατήσου!».