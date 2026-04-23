Η πρεσβεία των ΗΠΑ προτρέπει τους Αμερικανούς να φύγουν από τον Λίβανο - iefimerida.gr

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό εξέδωσε χθες Τετάρτη οδηγία απευθύνοντας σύσταση στους υπηκόους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τον Λίβανο.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τον σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό επιτηρεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο», αναφέρει η νέα οδηγία. «Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα. Παροτρύνουμε τους πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν από τον Λίβανο όσο παραμένουν διαθέσιμες επιλογές εμπορικών πτήσεων. Συνιστούμε τους πολίτες των ΗΠΑ στον Λίβανο που επιλέγουν να μην φύγουν να προετοιμάσουν σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και να παρακολουθούν τις ειδήσεις για έκτακτες εξελίξεις».

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή, έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου, αμφισβητείται ολοένα πιο έντονα, καθώς οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαγάγουν σήμερα δεύτερο κύκλο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο πρεσβευτών.