Πρέπει να αφήνω τη θέρμανση αναμμένη όλη τη νύχτα όταν κάνει πολύ κρύο; - iefimerida.gr

Καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν ξανά πτώση, οι ειδικοί εξηγούν πώς οι κρύες νύχτες επηρεάζουν το σώμα σας - και ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για ασφαλή και άνετο ύπνο.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν απότομα μετά το σκοτάδι, πολλά νοικοκυριά θέτουν το ίδιο ερώτημα: πρέπει να αφήνουμε τη θέρμανση ανοιχτή όλη τη νύχτα όταν κάνει τόσο κρύο;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι μια συνηθισμένη ανησυχία αυτή την εποχή του χρόνου, ειδικά αν προσπαθείτε να παραμείνετε ζεστοί και να διατηρήσετε το κόστος ενέργειας υπό έλεγχο. Να τι πρέπει να ξέρετε.

Πρέπει να αφήνω τη θέρμανση ανοιχτή όλη τη νύχτα όταν πέφτει η θερμοκρασία;

Όταν αποφασίζετε αν θα αφήσετε τη θέρμανση ενεργοποιημένη τη νύχτα, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ποια θερμοκρασία συμβουλεύουν οι ειδικοί ότι πρέπει να έχει το σπίτι σας τον χειμώνα.

Το Energy Saving Trust δηλώνει ότι ο θερμοστάτης στο σπίτι σας πρέπει να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη άνετη θερμοκρασία (συνήθως μεταξύ 18C και 21C), με τους 18C ως την ελάχιστη συνιστώμενη.

Οι ευάλωτοι μπορεί να επιθυμούν να το θερμάνουν ελαφρώς υψηλότερα, ενώ τα υγιή άτομα μπορεί να προτιμούν μια ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία.Αυτό ισχύει παρόμοια και για τη νύχτα.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα τη νύχτα όταν κάνει λίγο περισσότερο κρύο – γενικά γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά [στην καρδιά του χειμώνα] δεν θέλουμε να παγώσουν οι σωλήνες. Επομένως, η θερμοκρασία είναι καλύτερο να μειώνεται τη νύχτα, όχι να απενεργοποιείται εντελώς», εξηγεί ο Brian Horne, επικεφαλής τεχνικών γνώσεων στο Energy Saving Trust.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί λέβητες και θερμοστάτες διαθέτουν λειτουργία προστασίας από τον παγετό (συχνά ένα μικρό σύμβολο αστεριού), ώστε να μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε την καλύτερη θερμοκρασία που πρέπει να επιλέξετε για να αποτρέψετε το πάγωμα των σωλήνων.

Για τα μωρά, το The Lullaby Trust συμβουλεύει ότι η θερμοκρασία δωματίου 16-20°C – με ελαφριά κλινοσκεπάσματα ή έναν ελαφρύ, εφαρμοστό υπνόσακο για μωρά – είναι άνετη και ασφαλής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλές συσκευές παρακολούθησης μωρού διαθέτουν ενσωματωμένα θερμόμετρα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο του παιδιού σας.

Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία τη νύχτα την υγεία σας;

Η θερμοκρασία του σώματός σας αυξάνεται και μειώνεται φυσικά καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας και αυτός ο ρυθμός παίζει μεγάλο ρόλο στο πόσο εύκολα θα κοιμηθείτε και πόσο βαθιά θα παραμείνετε κοιμισμένοι.

Καθώς πλησιάζει το βράδυ, η θερμοκρασία του πυρήνα σας αρχίζει να μειώνεται – ένα σήμα που βοηθά το σώμα να χαλαρώσει για ύπνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζει να μειώνεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν αυξηθεί ξανά καθώς το σώμα σας ετοιμάζεται να ξυπνήσει. Εάν αυτός ο κύκλος θερμοκρασίας διαταραχθεί, η ποιότητα του ύπνου σας μπορεί να πληγεί. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το να στρώνετε μια ηλεκτρική κουβέρτα όλη τη νύχτα μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας, καθώς θα μπορούσατε να ζεσταθείτε πολύ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το The Sleep Charity, οι περισσότεροι ενήλικες κοιμούνται καλύτερα όταν η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιό τους είναι μεταξύ 16°C και 20°C, με πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν το ιδανικό σημείο για αυτούς κοντά στους 18°C.

Η φυσιολόγος Rebekah Parr και ο Δρ Babak Ashrafi δήλωσαν πρόσφατα στο Yahoo UK πώς οι λάθος θερμοκρασίες επηρεάζουν τη συνολική υγεία σας:

Η υπερθέρμανση μειώνει τον βαθύ ύπνο. Ο Δρ. Ασράφι εξηγεί ότι η υπερβολική ζέστη τη νύχτα επηρεάζει τα πιο αναζωογονητικά στάδια του ύπνου.

Το πολύ κρύο μπορεί να σας ξυπνήσει. Τα πολύ κρύα δωμάτια μπορούν να προκαλέσουν μυϊκή δυσκαμψία, ανησυχία ή δυσφορία - ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με άσθμα ή αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να διαπιστώνουν ότι ο κρύος, ξηρός αέρας ερεθίζει τους αεραγωγούς τους.

Τα αναπνεύσιμα κλινοσκεπάσματα έχουν σημασία . Η Parr συνιστά τη χρήση βαμβακερών ή λινών κλινοσκεπασμάτων για να βοηθήσετε στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η στόχευση ενός δροσερού αλλά άνετου υπνοδωματίου είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας σας κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να επηρεάσει το πόσο ανανεωμένοι θα νιώθετε την επόμενη μέρα, πόσο σε εγρήγορση είστε και πόσο καλά το σώμα σας επιδιορθώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Είναι ασφαλές να κοιμάμαι με ηλεκτρική κουβέρτα όλη τη νύχτα;

Ειδικοί, όπως η SilentNight UK και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, συμβουλεύουν γενικά να τις χρησιμοποιείτε για να προθερμαίνετε το κρεβάτι σας αντί να τις αφήνετε αναμμένες όλη τη νύχτα, εκτός εάν η ηλεκτρική σας κουβέρτα διαθέτει ενσωματωμένους χρονοδιακόπτες και λειτουργίες αυτόματης απενεργοποίησης. Ακόμα και τότε, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγίες ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν επίσης προσοχή με τα θερμοφόρα . Η Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη Ατυχημάτων (RoSPA) συμβουλεύει να μην κάθεστε ή να ξαπλώνετε πάνω σε αυτά, καθώς η παρατεταμένη πίεση και η θερμότητα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή εγκαύματα εάν το μπιμπερό σκάσει ή παρουσιάσει διαρροή. Εάν χρησιμοποιείτε ένα, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά σφραγισμένο, τυλιγμένο σε κάλυμμα και αφαιρεμένο πριν κοιμηθείτε.

Πώς να κοιμάστε στη σωστή θερμοκρασία

Μερικές μικρές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο πόσο ζεστά ή δροσερά νιώθετε τη νύχτα: