Μυστικός πράκτορας συνοδεύει τον Τραμπ κρατώντας ένα «μυστηριώδες» μαύρο κουτί -Viral βίντεο, τι ήταν τελικά - iefimerida.gr

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ (πιθανότατα στη Φλόριντα) με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, ο οποίος συνοδευόταν από πράκτορες ασφαλείας.



Ένας από αυτούς φαίνεται να περπατά στο πλάι και λίγο πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ κρατώντας προσεκτικά ένα μικρό μαύρο κουτί, φορώντας μάλιστα στα χέρια του γάντια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο ανήρτησε στο Χ ο διάσημος Αμερικανός ινφλουένσερ - «συνωμοσιολόγος» Ματ Γουάλας, με τίτλο «Δείτε προσεκτικά τι κρατάει ο πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών πίσω από τον Πρόεδρο Τραμπ!», και το Διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Από τους πυρηνικούς κωδικούς μέχρι Diet Coke

Οι χρήστες του Χ άρχισαν να μαντεύουν τι έχει μέσα το μικρό μαύρο κουτί: από τους πυρηνικούς κωδικούς μέχρι κάποια τοξική ουσία (το συμπέρασμα βγήκε επειδή ο πράκτορας φοράει γάντια), και από συσκευή παρακολούθησης μέχρι την αγαπημένη Diet Coke του Αμερικανού προέδρου.

Μάλιστα κάποιος -κάνοντας χιούμορ (;)- ισχυρίστηκε πως ο Τραμπ τον οποίο βλέπουμε στο βίντεο να περπατάει είναι… ρομπότ και ο πράκτορας τον ελέγχει με τηλεχειριστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πεζή αλήθεια

Τελικά, μετά από ώρες αγωνίας και πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές, το μυστήριο λύθηκε, με τη βοήθεια του Grok.

Ο πράκτορας κρατάει ένα DroneShield DroneGun MK4, που είναι ένας φορητός παρεμβολέας κατά των drones.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ χρησιμοποιούν για προστασία αυτή την «τυπική τεχνολογία αντιμετώπισης UAS» προκειμένου να διαταράσσουν πιθανές πτήσεις drones στα αεροδρόμια όπου ταξιδεύει ο Τραμπ.

Ο Γουάλας, ωστόσο, σε νεότερη ανάρτησή του ανέφερε ότι πρόκειται για ένα μόνιτορ CBRN - αισθητήρα για την ανίχνευση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών απειλών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, τίποτα μυστήριο δεν υπήρχε γύρω από το μαύρο κουτί -ήταν απλώς μέτρο ασφαλείας-, αλλά ο... γρίφος του Γουάλας αποτέλεσε μια καλή αφορμή για λίγη διαδικτυακή διασκέδαση.