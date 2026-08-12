Απειλές Πούτιν: «Θα απαντήσουμε αναλογικά» αν η Δύση κατασχέσει ρωσικά εμπορικά πλοία -Προειδοποίηση και για τον Ειρηνικό - iefimerida.gr

Νέα προειδοποίηση προς τη Δύση απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε «αναλογική απάντηση» εάν δυτικές χώρες επιχειρήσουν να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στη ρωσική Άπω Ανατολή και παρακολουθεί τις ασκήσεις του Στόλου του Ειρηνικού, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν θα περιορίσει την αντίδρασή της στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές όπου ενδεχομένως πραγματοποιηθούν κατασχέσεις.

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«Αν αυτά τα σχέδια αρχίσουν να εφαρμόζονται στην πράξη, θα πρέπει να απαντήσουμε αναλογικά», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αντιδράσει «οπουδήποτε το θεωρήσουμε αναγκαίο και λογικό – οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής ευθύνης του Στόλου του Ειρηνικού».

«Πειρατεία και ληστεία» οι κατασχέσεις ρωσικών πλοίων

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι ορισμένες χώρες επιχειρούν να περιορίσουν την ελεύθερη κίνηση των ρωσικών πλοίων, χαρακτηρίζοντας τις κατασχέσεις ρωσικών εμπορικών σκαφών από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πειρατεία και ληστεία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Ιαπωνία, κατηγορώντας την ότι επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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«Δεν απειλούμε την Ιαπωνία. Δεν έχουμε απολύτως καμία αξίωση εναντίον της. Αντίθετα, η Ιαπωνία έχει εδαφικές αξιώσεις εναντίον της χώρας μας», είπε, παραπέμποντας στο ζήτημα των Κουρίλων Νήσων.

Οι δηλώσεις του Πούτιν έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τη μεταφορά ρωσικού και ενεργειακού φορτίου διά θαλάσσης, ενώ η Δύση έχει εντείνει τις πιέσεις και τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Πούτιν: «Το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού»

Ο Πούτιν έστρεψε τα πυρά του και στη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία «διεισδύει στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού» και ότι αυξάνεται το ενδεχόμενο σύγκρουσης.

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«Νέα οπλικά συστήματα, τα οποία δημιουργούν επίσης απειλές για τη χώρα μας, αναπτύσσονται και σχεδιάζεται να αναπτυχθούν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η ένταση αυξάνεται όχι μόνο στον Ειρηνικό αλλά και στην Αρκτική, παρουσιάζοντας τις ασκήσεις του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού ως αναγκαίες για την προστασία των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή.

«Οι εξελίξεις όπως οι ασκήσεις του Στόλου του Ειρηνικού είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων, για την προστασία των συμφερόντων της Ρωσίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε.

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Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις του από το πυραυλοφόρο καταδρομικό "Varyag", τη ναυαρχίδα του Στόλου του Ειρηνικού, όπου ενημερώθηκε από τον διοικητή του στόλου, ναύαρχο Βίκτορ Λιίνα, για την πορεία των στρατιωτικών ασκήσεων.

Η Μόσχα επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να στείλει μήνυμα ότι θεωρεί την ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού κρίσιμο πεδίο για την ασφάλεια και τα στρατηγικά της συμφέροντα, την ώρα που οι σχέσεις Ρωσίας-Δύσης παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο έντασης των τελευταίων δεκαετιών.

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