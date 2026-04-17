Ο Πούτιν σχεδιάζει να στείλει ένα υπερόπλο στο Διάστημα που θα προκαλέσει παγκόσμιο χάος, προειδοποιεί Αμερικανός στρατηγός - iefimerida.gr

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να στείλει ένα υπερόπλο στο Διάστημα, με το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό σε ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποίησε Αμερικανός στρατηγός.

Ο στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «πολύ ανήσυχη» από τα σχέδια του Κρεμλίνου.

Ο Γουάιτινγκ δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Σκέφτονται να τοποθετήσουν σε τροχιά ένα πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο που θα έθετε σε κίνδυνο όλους τους δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, και αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα που απλά δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε».

Ο Γουάιτινγκ προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να πλήξει μαζικά δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, διαταράσσοντας κρίσιμες υποδομές όπως οι επικοινωνίες, η πλοήγηση και τα δίκτυα ασφαλείας. Η χρήση πυρηνικής τεχνολογίας στο διάστημα δεν αποτελεί απλώς στρατιωτική κλιμάκωση, αλλά πιθανή παραβίαση της Συνθήκη για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά.

«Η Ρωσία παραμένει μια προηγμένη διαστημική δύναμη»

Αν και δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία, η εκτίμηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για τη στρατηγική της Μόσχας στο διάστημα.

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός στρατηγός, η Ρωσία έχει ήδη επιδείξει ικανότητες παρεμβολής σε δορυφορικές επικοινωνίες και συστήματα GPS, με επιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και πολιτικές αερομεταφορές , επισημαίνει η Daily Mail.

Πρόσθεσε: «Η Ρωσία παραμένει μια προηγμένη διαστημική δύναμη».

Όταν ρωτήθηκε γιατί η Ρωσία θα ήθελε να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο διάστημα, απάντησε: «Από τη ρωσική σκοπιά, κοιτάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάζουν το ΝΑΤΟ και διαπιστώνουν μια υπεροχή εκεί στον τομέα των συμβατικών όπλων. Και πιστεύουν ότι καινοτόμοι τρόποι για να υπονομεύσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, όπως η εξουδετέρωση των διαστημικών μας δυνατοτήτων, τους βοηθούν να εξισορροπήσουν το πεδίο μάχης».

Αρνήθηκε να σχολιάσει πώς οι ΗΠΑ κατέληξαν σε αυτή την εκτίμηση.

Αν αυτό είναι αλήθεια, θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της Συνθήκης για το Διάστημα, της οποίας η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Ανησυχία σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εν όψει της αυξανόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας, οι ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συζήτησαν τις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγής όπλων, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Ουάσιγκτον προς τη διατλαντική συμμαχία.

«Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο, να παράγουμε περισσότερο και να κάνουμε και τα δύο πιο γρήγορα», έγραψε στο διαδίκτυο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν πέρυσι να αυξήσουν τις βασικές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν την κριτική του Τραμπ ότι η Ευρώπη δεν δαπανά αρκετά για την άμυνα.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι επικρίσεις ότι η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης δεν καταφέρνει να συμβαδίσει και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες, υψηλότερες απαιτήσεις, παρά τη σειρά πρωτοβουλιών από την ΕΕ. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ αναφέρουν ότι το ζήτημα της βιομηχανικής παραγωγής αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά θέματα της επικείμενης συνόδου κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Ο Ρούτε, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε στο διαδίκτυο ότι «μια ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που για χρόνια διατηρούσε περιορισμένο ρόλο στον τομέα της άμυνας, επιχειρεί πλέον να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία. Ωστόσο, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι η Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως η χρηματοδότηση και η βιομηχανική υποστήριξη, αφήνοντας τον στρατιωτικό σχεδιασμό στη Συμμαχία.