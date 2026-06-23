Πούτιν: Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας - iefimerida.gr

Την εκτίμηση ότι το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ρωσία εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών.

Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Πλέον, συζητούν ανοικτά στη Δύση ότι προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία».

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«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε απειλή»

Σχεδόν το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο 73χρονος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ώθησε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν το Κίεβο με εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

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Καθώς το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, εντείνεται η ανησυχία αρκετών χωρών της Δύσης για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε αύξηση αμυντικών δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ