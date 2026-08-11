Ο Πούτιν «κυνηγά» τα μοντέλα του OnlyFans: Πρόστιμα, συλλήψεις και έως 6 χρόνια φυλάκιση για τις Ρωσίδες influencers - iefimerida.gr

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στο εσωτερικό της Ρωσίας: αυτή τη φορά απέναντι στις influencers και τα μοντέλα που βγάζουν χρήματα από περιεχόμενο για ενήλικες στο διαδίκτυο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ρωσικές αρχές, στο όνομα των «παραδοσιακών αξιών», εξαπολύουν εκστρατεία κατά δημιουργών περιεχομένου για ενήλικες. Οι διώξεις περιλαμβάνουν συλλήψεις, πρόστιμα και ποινές φυλάκισης, στοχοποιώντας μοντέλα, παραγωγούς και φωτογράφους σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 21χρονη Σοφία Βερσίνα, η οποία καταδικάστηκε σε τριετή ποινή με αναστολή, απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου και πρόστιμο 38.500 ευρώ, χάνοντας έτσι το βασικό εργαλείο της δουλειάς της.

Η υπόθεση της 27χρονης influencer Νταϊάνα Σουρίγκινα είναι ακόμη πιο σοβαρή, καθώς μετά τη σύλληψή της αντιμετωπίζει κατηγορίες που επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και έξι ετών, ενώ στην έρευνα εμπλέκονται και συνεργάτες της.

Η εκστρατεία δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που εμφανίζονται στα βίντεο, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το οικοσύστημα παραγωγής. Νομικοί προειδοποιούν για διώξεις σε φωτογράφους, παραγωγούς και διαχειριστές λογαριασμών που συμμετέχουν στη διανομή του περιεχομένου.

Στο όνομα των «παραδοσιακών αξιών» οι ρωσικές Αρχές κλιμακώνουν την εκστρατεία κατά της διαδικτυακής πορνογραφίας βάζοντας στο στόχαστρο δημιουργούς περιεχομένου που δραστηριοποιούνται στο OnlyFans και σε άλλες πλατφόρμες.

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Συλλήψεις, έρευνες σε σπίτια, κατασχέσεις κινητών και εξοπλισμού, βαριά πρόστιμα και ποινικές διώξεις συνθέτουν πλέον το σκηνικό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενες κινδυνεύουν ακόμη και με έξι χρόνια φυλάκισης, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, όπως η βρετανική «The Sun» και η γερμανική «Bild».

Η εκστρατεία Πούτιν δεν περιορίζεται, μάλιστα, στα ίδια τα μοντέλα. Νομικοί προειδοποιούν ότι στο στόχαστρο μπορεί να βρεθούν παραγωγοί, φωτογράφοι, μάνατζερ και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παραγωγή και διανομή του επίμαχου περιεχομένου.

Από το OnlyFans στο εδώλιο

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 21χρονης Σοφίας Βερσίνα, γνωστής στο διαδίκτυο ως Sonya Marmeladova.

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Η νεαρή Ρωσίδα καταδικάστηκε σε υπόθεση που αφορούσε την παραγωγή και διανομή πορνογραφικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Αντί για πραγματική φυλάκιση, της επιβλήθηκε τριετής ποινή με αναστολή, ενώ της απαγορεύτηκε για τρία χρόνια η χρήση του διαδικτύου.

Το οικονομικό πλήγμα ήταν επίσης τεράστιο: το πρόστιμο ανήλθε σε περίπου 38.500 ευρώ.

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Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για μια δημιουργό της οποίας η δουλειά βασίζεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά, η ποινή δεν περιορίζεται σε ένα χρηματικό πρόστιμο, αλλά της στερεί για τρία χρόνια το βασικό εργαλείο με το οποίο κερδίζει τα προς το ζην.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Βερσίνα φέρεται να είχε κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την πώληση περιεχομένου μέσω OnlyFans και Telegram.

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Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ακόμη και ποινή φυλάκισης, όμως τελικά το δικαστήριο επέλεξε την αναστολή, υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Η Νταϊάνα Σουρίγκινα και η απειλή της εξαετούς κάθειρξης

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η υπόθεση της 27χρονης Νταϊάνα Σουρίγκινα, μιας από τις πιο γνωστές Ρωσίδες influencers που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της εκστρατείας του Πούτιν.

Η Σουρίγκινα έγινε γνωστή στη Ρωσία από την εφηβεία της, όταν εμφανίστηκε στην τηλεόραση και μίλησε δημόσια για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Χρόνια αργότερα στράφηκε στο διαδικτυακό περιεχόμενο και δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans.

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Τον Ιούνιο συνελήφθη μετά από έρευνα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα. Οι Αρχές φέρεται να κατάσχεσαν κάμερες, εξοπλισμό κινηματογράφησης και άλλα αντικείμενα.

Η κατηγορία αφορά παράνομη παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ποινή που προβλέπεται μπορεί να φτάσει τα έξι χρόνια κάθειρξης.

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Η Σουρίγκινα τέθηκε υπό κατ' οίκον περιορισμό καθώς συνεχίζεται η έρευνα.

Στην ίδια υπόθεση έχει εμπλακεί η 24χρονη Αναστασία Οβσιανίκοβα, γνωστή ως Nastya Kholod. Οι δύο γυναίκες φέρεται να δημιουργούσαν περιεχόμενο μαζί αλλά και ξεχωριστά.

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Στο μικροσκόπιο των ρωσικών αρχών βρέθηκε επίσης Γερμανός παραγωγός περιεχομένου, ο οποίος συνελήφθη και είδε τον εξοπλισμό του να κατάσχεται.

Ο Πούτιν σφίγγει τον κλοιό -Στο στόχαστρο όλη η «βιομηχανία»

Οι υποθέσεις αυτές δεν φαίνεται να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.

Ρωσικά μέσα που διατηρούν επαφές με τις υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κάνει λόγο για κύμα ελέγχων σε μοντέλα του OnlyFans και άλλων πλατφορμών ενηλίκων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν λογαριασμούς bloggers για περιεχόμενο που θεωρούν παράνομο.

Το Κρεμλίνο του Πούτιν έχει εδώ και χρόνια τοποθετήσει τις λεγόμενες «παραδοσιακές αξίες» στον πυρήνα της πολιτικής του. Η καταπολέμηση όσων οι ρωσικές αρχές χαρακτηρίζουν «ανήθικη» ή «αντιπαραδοσιακή» συμπεριφορά έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την αυξανόμενη λογοκρισία στο διαδίκτυο.

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Στην περίπτωση του OnlyFans, το πρόβλημα για το καθεστώς Πούτιν είναι διπλό: από τη μία πλευρά βρίσκεται το περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται πορνογραφικό και από την άλλη η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα από δυτικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Και οι Αρχές φαίνεται να θέλουν να κόψουν και τα δύο.

Από τις influencers στους παραγωγούς -Πού μπορεί να φτάσει ο «πόλεμος» του Πούτιν

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο για όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή είναι ότι η ποινική ευθύνη ενδέχεται να μην περιοριστεί στα πρόσωπα που εμφανίζονται στα βίντεο.

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Νομικοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να διωχθούν ακόμη και φωτογράφοι, παραγωγοί, διαχειριστές λογαριασμών και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παραγωγή και διανομή του περιεχομένου.

Με άλλα λόγια, ο «πόλεμος» του Πούτιν στο OnlyFans μπορεί να εξελιχθεί σε επιχείρηση εναντίον ολόκληρου του οικοσυστήματος γύρω από το online adult content.

Και ενώ η παρακολούθηση πορνογραφικού περιεχομένου στη Ρωσία δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η παραγωγή και διανομή του, η νομοθεσία αφήνει σημαντικό περιθώριο στις Αρχές να κινηθούν ποινικά εναντίον όσων παράγουν ή διαθέτουν τέτοιο υλικό.

Για τις Ρωσίδες influencers που μέχρι πρόσφατα μπορούσαν να μετατρέπουν την εικόνα τους σε μια ιδιαίτερα επικερδή ψηφιακή επιχείρηση, το μήνυμα του Πούτιν είναι πλέον ξεκάθαρο: το OnlyFans μπορεί να σημαίνει από ένα τεράστιο πρόστιμο και αποκλεισμό από το διαδίκτυο μέχρι το κελί της φυλακής.