Ο Πούτιν κήρυξε εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, κήρυξε εκεχειρία στην Ουκρανία με αφορμή του Πάσχα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, «με απόφαση του Υπουργού Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε σχέση με την προσεχή ορθόδοξη εορτή του Πάσχα, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου μέχρι το τέλος της ημέρας της 12ης Απριλίου».

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι έχουν δοθεί οδηγίες στον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ, αλλά και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ώστε να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός, με παράλληλη ετοιμότητα των στρατευμάτων για την αποτροπή πιθανών ενεργειών από την ουκρανική πλευρά.

Στην σχετική ανακοίνωση, η Ρωσία αναφέρει ότι περιμένει την ουκρανική πλευρά να ακολουθήσει το παράδειγμά της.