Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες, βάση για συμφωνία το σχέδιο Τραμπ -Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες, δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τη συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο που προώθησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο Πούτιν παίρνει μέρος σε σύνοδο Συμβουλίου Ασφαλείας στο Κιργιστάν, μετέδωσε το SkyNews.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρχε μια σειρά ερωτήσεων που τέθηκαν προς συζήτηση» λέει, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν «τελικές εκδοχές».

Πούτιν: Έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες η Ρωσία

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες και πρόσθεσε ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε ότι η Ρωσία συμφωνεί ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ «σε γενικές γραμμές μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», σημειώνοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν.

Είπε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τη θέση της, αλλά επιμένει ότι ορισμένα θέματα πρέπει να συζητηθούν.

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία «δεν έχει επιθετικά σχέδια έναντι της Ευρώπης» και χαρακτηρίζει μια τέτοια ιδέα γελοία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ρωτήθηκε αν γνωρίζει ποιος θα εκπροσωπήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτό εξαρτάται σαφώς από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τους περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της»

Μιλώντας για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν λέει ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Λέει στους δημοσιογράφους ότι η μάχη θα σταματήσει μόλις αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα. «Αν τα ουκρανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την προοπτική επιστροφής στην G7, ο Πούτιν σημείωσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πώς η χώρα του θα μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις άλλες χώρες.

Για την διαρροή της συνομιλίας Ουσάκοφ-Γουίτκοφ

Ο Πούτιν ρωτήθηκε για τις αναφορές σχετικά με τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του βοηθού του, Γιούρι Ουσάκοφ και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι συνομιλίες που αναφέρθηκαν να είναι ψεύτικες.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η διαρροή τέτοιων συνομιλιών αποτελεί πράξη που τιμωρείται από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ανοησία.

«Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Ο Πούτιν δεν συζητά με τον Ζελένσκι

Ο Πούτιν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή εγγράφων με την Ουκρανία είναι «άσκοπη» υπό την τρέχουσα ηγεσία. Απαντώντας σε μία από τις τελευταίες ερωτήσεις, οανέφερε ότι η Ουκρανία έκανε ένα στρατηγικό λάθος όταν «φοβήθηκε» να προχωρήσει σε εκλογές. Ο Πούτιν επισημαίνει ότι η Ρωσία διεξήγαγε εκλογές παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τελικά να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά δηλώνει ότι αυτό είναι νομικά αδύνατο προς το παρόν.

Λέει ότι επιθυμεί να αναλάβουν την εξουσία στην Ουκρανία «υγιείς άνθρωποι» που «επιθυμούν να οικοδομήσουν μια υγιή σχέση με τη Ρωσία μακροπρόθεσμα», στέλνοντας μήνυμα στο Κίεβο ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με τον Ζελένσκι.