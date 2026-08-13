Ο Πούτιν επισκέπτεται τις Κουρίλες νήσους, αντικείμενο διένεξης με την Ιαπωνία -Διαμαρτύρεται το Τόκιο - iefimerida.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνει επίσημη επίσκεψη σήμερα, για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων.

Για αυτό το αρχιπέλαγος η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία -που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών- μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag -καταδρομικό κλάσης Σλάβα-, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

Η Ιαπωνία «διαμαρτύρεται σθεναρά» για την επίσκεψη του προέδρου της Ρωσίας, Πούτιν

«Οι Βόρειες Περιοχές (…) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Μοτέγκι, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ