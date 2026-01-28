 Ο Πούτιν επαίνεσε τον Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν επαίνεσε τον Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε για δεύτερη φορά τον Σύρο πρόεδρο, Αχμάντ αλ-Σάρα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε για δεύτερη φορά τον Σύρο πρόεδρο, Αχμάντ αλ-Σάρα / Maxim Shipenkov, Pool Photo via AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η νέα ηγεσία της Συρίας υπό τον Αχμάντ αλ-Σάρα καταλαμβάνει εδάφη που ήλεγχαν μέχρι πρόσφατα Κούρδοι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν καλωσορίζει αυτή την εξέλιξη.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε σήμερα Τετάρτη τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα για την αυξανόμενη δυναμική που παρατηρείται προς την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφότου τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν τμήματα εδάφους από τις κουρδικές δυνάμεις.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι η διαδικασία αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αποκτά δυναμική», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Σάρα στο Κρεμλίνο.

Ο Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στη Ρωσία από τότε που εκδιώχθηκε ο επί μακρόν σύμμαχος της Μόσχας Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024, ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη βοήθεια στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βλάντιμιρ Πούτιν ΑΧΜΑΝΤ ΑΛ ΣΑΡΑ Συρία ΡΩΣΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ