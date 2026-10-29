Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά δεν τον επιδιώκουμε, μια κλιμάκωση της έντασης με την Ευρώπη δεν θα έχει νικητές - iefimerida.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του σε πιθανές πρωτοβουλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων με τα ευρωπαϊκά κράτη.
Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο σχολιασμού της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.
«Παρότι η Ρωσία δεν το επιδιώκει, είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο ενός πολέμου με την Ευρώπη», ανέφερε ο Πούτιν. Επιπλέον, διεμήνυσε πως σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης, καμία πλευρά δεν θα αναδειχθεί νικήτρια.
Ο Ρώσος ηγέτης υπογράμμισε επίσης την επιθυμία της Μόσχας να αποφευχθεί η διαμόρφωση στη Βαλτική Θάλασσα συνθηκών ανάλογων με εκείνες που επικρατούν στα Στενά του Ορμούζ.
Σε σχέση με την επικοινωνία του με τους πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ο Πούτιν επισήμανε ότι αμφότεροι οι συνομιλητές του ξεκαθάρισαν από την αρχή πως δεν μιλούσαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.