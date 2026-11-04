ΠΟΥ: Ένας στους τέσσερις εφήβους παγκοσμίως δεν ασκείται καθόλου - iefimerida.gr

Ένας στους τέσσερις έφηβους παγκοσμίως παραδέχεται πως δεν άσκησε καμία σωματική δραστηριότητα για τουλάχιστον μία ώρα την περασμένη εβδομάδα, αποκάλυψε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [ΠΟΥ], επισημαίνοντας την απουσία προόδου στο θέμα εδώ και 15 χρόνια.

Περίπου 240 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 11 έως 17 ετών δεν ασκήθηκαν για τουλάχιστον 60 λεπτά με μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα, ούτε μία ημέρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

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Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Global Health διεξήχθη σε 140 χώρες και περιοχές, με τη συμμετοχή περισσότερων από 3,2 εκατομμυρίων έφηβων αγοριών και κοριτσιών. Παγκοσμίως, οι έφηβοι και οι έφηβες δήλωσαν πως ασκούνται κατά μέσο όρο μονάχα 2,7 ημέρες την εβδομάδα και μόλις το 14% λέει πως επιδίδεται σε μια σωματική δραστηριότητα καθημερινά μέσα στην εβδομάδα, συμπλήρωσε ο ΠΟΥ.

Τα αποτελέσματα μαρτυρούν, σύμφωνα με τον οργανισμό, την «απουσία προόδου σε διεθνή κλίμακα τα τελευταία 15 χρόνια», με τα επίπεδα να έχουν παραμείνει πρακτικά αμετάβλητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει επιπλέον πως η έλλειψη άσκησης αποτελεί έναν «παράγοντα υψηλού κινδύνου» για καρδιαγγειακές νόσους, τον διαβήτη τύπου 2 και ορισμένους καρκίνους.

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«Εδώ και 15 χρόνια, καμία πρόοδος δεν έχει καταγραφεί σε παγκόσμια κλίμακα προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους νέους να είναι σωματικά δραστήριοι, ενώ τα κορίτσια μένουν ιδιαίτερα πίσω», επισήμανε σε μία ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει ιδιαίτερα έντονο, καθώς το 28% των κοριτσιών ανέφερε ότι δεν είχε συμμετάσχει σε καμία σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, σε σύγκριση με το 22% των αγοριών.

Αντίστοιχα, μόνο το 11% των κοριτσιών δήλωσε ότι ήταν σωματικά δραστήρια καθημερινά, έναντι 17% των αγοριών, μια διαφορά που παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν.

ΠΟΥ: «Ασφαλής και προσιτή» άσκηση

Σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν μεταξύ των χωρών. Στη Ναμίμπια, στο Νεπάλ ή στις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, το 40% των έφηβων αγοριών και κοριτσιών δήλωσε πως δεν ασκήθηκε καμία ημέρα. Στη Σερβία ή το Μπαγκλαντές, αντιθέτως, το 30% και πλέον των ερωτηθέντων δήλωσε πως είχε μια καθημερινή σωματική δραστηριότητα.

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«Η λύση δεν συνίσταται στο να λέμε στους εφήβους να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες. Πρόκειται κυρίως στο να διασφαλίσουμε πως τα σχολεία, οι δρόμοι και οι συνοικίες θα αποτελούν χώρους όπου η σωματική άσκηση, το παιχνίδι και η δραστηριότητα θα είναι ασφαλή, εύκολα και αυτονόητα», τόνισε ο Τέντρος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα μέσα μεταφοράς, η πρόσβαση σε ασφαλείς δημόσιους χώρους, η δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης με τα πόδια και το ποδήλατο, το σχολικό περιβάλλον, το οικονομικό κόστος, οι κοινωνικές αντιλήψεις και ο ολοένα και περισσότερο προσανατολισμένος στις οθόνες τρόπος ζωής «αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις δυνατότητες της σωματικής δραστηριότητας».

Επομένως, ο ΠΟΥ τάσσεται υπέρ της λήψης «πιο δυναμικών μέτρων στους τομείς της εκπαίδευσης, των μεταφορών, του πολεοδομικού σχεδιασμού, του αθλητισμού και της υγείας, καθώς και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξάλειψη των πολλαπλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια».

«Οι χώρες χρειάζονται πολιτικές που θα επιτρέπουν την εύκολη, ασφαλή και προσιτή ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή», υπογράμμισε ο ΠΟΥ.

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ΑΠΕ ΜΠΕ