Νέο «καμπανάκι» ΠΟΥ για τον Έμπολα: Εκτός ελέγχου η επιδημία στη ΛΔ του Κονγκό -«Η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία» - iefimerida.gr

Νέα σοβαρή προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη πορεία της επιδημίας του Έμπολα έκρουσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπργέσους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτελεί την πιο θανατηφόρα στην ιστορία της χώρας, με πάνω από 2.300 επιβεβαιωμένους θανάτους. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί, με την κατάσταση να παραμένει εκτός ελέγχου.

Ο ΠΟΥ διατηρεί την εκτίμηση κινδύνου σε «πολύ υψηλή» για το Κονγκό και «υψηλή» για τις γειτονικές χώρες, όπως η Ουγκάντα.

Η κρίση έχει προκαλέσει επτά φορές περισσότερα κρούσματα σε σχέση με την επιδημία του 2014, καθιστώντας την τη «δεύτερη μεγαλύτερη» που έχει καταγραφεί.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών, έχοντας προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στην Αφρική. Για το συγκεκριμένο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο εμβόλιο ή εξειδικευμένη θεραπεία, αν και η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Γκεμπργέσους τόνισε, για ακόμη μια φορά, πως παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος για διεθνή μετάδοση ενώ ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή της νόσου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών για τον ιό, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ υπενθύμισε την κήρυξη της επιδημίας ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος πριν από τρεις μήνες. Σημείωσε ότι από τότε, η εξάπλωση του ιού έχει επιταχυνθεί δραματικά, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τόσο εντός της χώρας όσο και παγκοσμίως.

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Εκτός ελέγχου και οι θάνατοι

Με πάνω από 2.300 επιβεβαιωμένους θανάτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρχών, η τρέχουσα επιδημία αποτελεί ήδη την πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ο Γκεμπργέσους τόνισε την ωμή πραγματικότητα με αριθμούς, αναφέροντας ότι σχεδόν 5.000 άτομα έχουν προσβληθεί σε έξι επαρχίες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Επί του παρόντος, η εκτίμηση κινδύνου από τον ΠΟΥ παραμένει «πολύ υψηλή» για τη ΛΔ Κονγκό, «υψηλή» για την Ουγκάντα και τις άλλες γειτονικές χώρες, και «χαμηλή» για την υπόλοιπη αφρικανική ήπειρο και τον κόσμο.

«Η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία στην ιστορία»

Η επιδημία της περιόδου 2018-2020 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, που μέχρι πρότινος ήταν η πιο θανατηφόρα στη χώρα με 2.299 νεκρούς, έχει πλέον ξεπεραστεί. Επιπλέον, σύμφωνα με το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η τρέχουσα κρίση έχει προκαλέσει επτά φορές περισσότερα κρούσματα και πέντε φορές περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα της μεγάλης επιδημίας του 2014 στη Δυτική Αφρική.

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Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τη χαρακτήρισε ως τη «δεύτερη μεγαλύτερη» επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί, με ρυθμό εξάπλωσης ταχύτερο από κάθε προηγούμενη. Ως βασικούς παράγοντες που την τροφοδοτούν ανέφερε την έλλειψη ασφάλειας, τους εκτοπισμούς πληθυσμών και τις μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων μέσω οδικών και πλωτών δικτύων καθώς και σε περιοχές ορυχείων.

Ο ιός Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών, έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην αφρικανική ήπειρο τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Για το συγκεκριμένο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο εμβόλιο ή εξειδικευμένη θεραπεία, αν και διάφορες ερευνητικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη.