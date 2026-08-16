Έμειναν 10 ολόκληρες ημέρες κολλημένοι στην κίνηση –Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που έγινε ποτέ - iefimerida.gr

Μπορεί οι Αθηναίοι να παραπονιούνται για την πρωινή κίνηση στον Κηφισό και οι Θεσσαλονικείς για το μποτιλιάρισμα στην Τσιμισκή, αλλά και οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν ανέκδοτο μπροστά σε αυτό που συνέβη στην οδική αρτηρία G110, στην Κίνα, το καλοκαίρι του 2010.

Ο δρόμος αυτός, που συνδέει το Πεκίνο με τη Γιντσουάν και έχει μήκος περίπου 1.100 χιλιομέτρων, έγινε το σκηνικό του μεγαλύτερου μποτιλιαρίσματος που έχει καταγραφεί ποτέ. Αν και η G110 είναι γνωστή για τις συχνές κυκλοφοριακές συμφόρησεις, εκείνη τη χρονιά η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο.

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