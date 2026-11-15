 Πότε πρέπει να σταματήσω την οδήγηση -Νέα έρευνα δίνει την απάντηση
ΚΟΣΜΟΣ

Πότε πρέπει να σταματήσω την οδήγηση -Νέα έρευνα δίνει την απάντηση

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Ηλικιωμένος οδηγός
Μια νέα έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνει απάντηση στο ερώτημα για το πότε ένας οδηγός αφήνει το τιμόνι

Η αυστηροποίηση των κανονισμών της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια κάνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης ολοένα και πιο δύσκολη την ανανέωση του διπλώματος στους ηλικιωμένους, αναγκάζοντάς τους να «αποσυρθούν» από την οδήγηση.

Με την Οδηγία (ΕΕ) 2025/2205 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνεται στα κράτη-μέλη της Ευρώπης η δυνατότητα να μειώνουν τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης για άτομα άνω των 65 ετών, επιβάλλοντας συχνότερους ιατρικούς ελέγχους ως μέσο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

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