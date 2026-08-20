Πόσα πυρηνικά έχει πραγματικά η Βόρεια Κορέα; Η Σεούλ λέει έως 120, ενώ ο Τραμπ μιλά για 57 - iefimerida.gr

Σημαντικά μεγαλύτερο εκτιμάται ότι είναι το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας σε σχέση με τον αριθμό που ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εκτιμά το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ σε 80 έως 120 όπλα, αριθμός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα 57 όπλα που ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας σοβαρή απόκλιση.

Διεθνείς οργανισμοί παρέχουν επίσης διαφορετικές εκτιμήσεις για το οπλοστάσιο. Το Ινστιτούτο SIPRI υπολόγισε τον Ιούνιο ότι η Βόρεια Κορέα είχε συναρμολογήσει περίπου 60 κεφαλές, διαθέτοντας υλικό για τουλάχιστον 30 επιπλέον.

Οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις έρχονται εν μέσω αυξημένης έντασης, την οποία τροφοδοτούν οι κοινές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει πρόκληση και κίνηση προς μία «πυρηνική συμμαχία».

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προειδοποιεί για «πολύ σοβαρή αύξηση» της παραγωγικής ικανότητας της Βόρειας Κορέας, επικαλούμενη αυξημένη δραστηριότητα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως ο αντιδραστήρας στο Γιονγκμπιόν.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Αν Γκιού-μπεκ, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι η Σεούλ υπολογίζει πως η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει 80 έως 120 πυρηνικά όπλα.

Η εκτίμηση διατυπώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 «πολύ ισχυρά» πυρηνικά όπλα, σε μια σπάνια περίπτωση κατά την οποία ο Τραμπ έδωσε συγκεκριμένο αριθμό για το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

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«Εκτιμάμε γενικά ότι ο αριθμός αυτός βρίσκεται περί τα 80 ως 120», είπε ο Αν Γκιού-μπεκ απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Άμυνας του νοτιοκορεατικού κοινοβουλίου. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει έναν ακριβή αριθμό, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Σύμφωνα με τον Νοτιοκορεάτη υπουργό, η εκτίμηση βασίζεται μεταξύ άλλων στην ποσότητα πλουτωνίου που θεωρείται ότι έχει στην κατοχή της η Βόρεια Κορέα.

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Η εκτίμηση της Σεούλ και τα 57 του Τραμπ

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκτιμήσεις είναι σημαντική. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχει «57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν επιτρέψει» στην Πιονγκγιάνγκ να τα αποκτήσει.

Η Σεούλ, ωστόσο, δεν υιοθετεί τον συγκεκριμένο αριθμό. Ο Αν Γκιού-μπεκ δήλωσε ότι η νοτιοκορεατική κυβέρνηση εκτιμά πως το οπλοστάσιο κυμαίνεται μεταξύ 80 και 120 πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Νότια Κορέα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνικό κράτος και ότι η επιδίωξη της αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου πρέπει να συνεχιστεί.

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Άλλες διεθνείς εκτιμήσεις βρίσκονται επίσης σε διαφορετικό επίπεδο. Το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) υπολόγιζε τον Ιούνιο ότι η Βόρεια Κορέα είχε πιθανότατα συναρμολογήσει περίπου 60 πυρηνικές κεφαλές και διέθετε αρκετό σχάσιμο υλικό για την κατασκευή τουλάχιστον 30 ακόμη.

Νέα ένταση με φόντο τα στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ-Νότιας Κορέας

Οι νέες εκτιμήσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν από τη Δευτέρα τις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις Ulchi Freedom Shield, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Οι ασκήσεις έχουν περιοριστεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μετά την απόφαση του Τραμπ να ζητήσει σημαντική μείωση της διάρκειάς τους.

Η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί, ωστόσο, να καταγγέλλει τις κοινές ασκήσεις ως προκλητικές, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας εξελίσσεται σε μια «πυρηνική συμμαχία».

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Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να ενισχύσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο τόσο «ποιοτικά όσο και ποσοτικά», ενώ χαρακτηρίζει τη Βόρεια Κορέα «μη αναστρέψιμο» πυρηνικό κράτος.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να συναντηθεί ξανά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τη σχέση που έχει οικοδομήσει μαζί του. Ωστόσο, η ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγκγιάνγκ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για οποιαδήποτε νέα προσπάθεια διαλόγου.

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Τον Απρίλιο, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, είχε προειδοποιήσει για «πολύ σοβαρή αύξηση» της δυνατότητας της Βόρειας Κορέας να παράγει πυρηνικά όπλα. Είχε επικαλεστεί αυξημένη δραστηριότητα σε εγκαταστάσεις της χώρας, μεταξύ άλλων στον αντιδραστήρα των 5 MW, στη μονάδα επανεπεξεργασίας και στον αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος στο Γιονγκμπιόν.

Η διαφορά ανάμεσα στις εκτιμήσεις Τραμπ και Σεούλ, επομένως, δεν είναι απλώς ένας διαφορετικός αριθμός: αποτυπώνει και τη δυσκολία της διεθνούς κοινότητας να γνωρίζει με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγκγιάνγκ.