Πώς ο πόλεμος αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια -Οι νέες χώρες-κόμβοι, βγαίνει κερδισμένη η Ευρώπη - iefimerida.gr

Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή αλλάζει τον χάρτη της επιβατικής κίνησης στον αέρα καθώς ασιατικοί κόμβοι, εκτός Κόλπου, διαχειρίζονται αυξημένη ζήτηση πτήσεων για Ευρώπη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ταξιδιώτες αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή λόγω γεωπολιτικής αστάθειας, ανακατευθύνοντας τις πτήσεις τους μέσω ασιατικών κόμβων όπως Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Τόκιο.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Singapore Airlines και η Cathay Pacific επωφελούνται, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση πληρότητας και χωρητικότητας στις πτήσεις προς την Ευρώπη.

Οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, όπως Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, χάνοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Η αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες δεν είναι προσωρινή, με αναλυτές να προβλέπουν διάρκεια έως δώδεκα μήνες μετά τη σύγκρουση. Οι ασιατικές εταιρείες ενισχύουν στρατηγικά τις ευρωπαϊκές διαδρομές τους, καλύπτοντας το κενό και επαναπροσδιορίζοντας τον παγκόσμιο χάρτη αερομεταφορών.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα οι διαταραχές στους αεροπορικούς κόμβους του Κόλπου φαίνεται να προκαλούν μια σημαντική ανακατανομή της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης, ενισχύοντας και τη ζήτηση για πτήσεις προς την Ευρώπη, επισημαίνει ρεπορτάζ του Reuters.

Πτήσεις από Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Τόκιο για Ευρώπη

Μεγάλοι αερομεταφορείς όπως η Cathay Pacific Airways, η Singapore Airlines, η Korean Air και η Qantas Airways καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η εκτίναξη του κόστους καυσίμων.

Η μετατόπιση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποφυγή των ταξιδιωτών να διέρχονται από τη Μέση Ανατολή, όπου η γεωπολιτική αστάθεια έχει επηρεάσει τόσο την ασφάλεια όσο και τη διαθεσιμότητα πτήσεων.

Οι επιβάτες στρέφονται σε εναλλακτικές διαδρομές μέσω ασιατικών κόμβων, όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο, ενισχύοντας έτσι τη σημασία αυτών των πόλεων ως νέων παγκόσμιων συγκοινωνιακών hubs.

Χάνουν οι αεροπορικές του Κόλπου, κερδίζουν άλλοι ασιατικοί κόμβοι

Ενδεικτικό της τάσης είναι το γεγονός ότι η Singapore Airlines αύξησε το ποσοστό πληρότητας στις πτήσεις προς την Ευρώπη στο εντυπωσιακό 93,5% τον Μάρτιο, από 79,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που κατέγραψε σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς υπό τις παρούσες συνθήκες.

Αντίστοιχα, η Cathay Pacific προχώρησε σε αύξηση της χωρητικότητας και των δρομολογίων προς την Ευρώπη, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος της άνοιξης, ενισχυμένη και από την περίοδο του Πάσχα, αλλά και από τη γενικότερη αύξηση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.

Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, όπως η Emirates, η Qatar Airways και η Etihad Airways, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Πριν από την κρίση, οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονταν περίπου το ένα τρίτο της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και περισσότερο από το 50% των ταξιδιών προς Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ωστόσο, η μείωση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές οδηγίες κυβερνήσεων έχουν περιορίσει τη δραστηριότητά τους.

Μια τάση που δεν είναι προσωρινή

Παρά το γεγονός ότι έχουν αποκαταστήσει περίπου το 60% της προ της κρίσης χωρητικότητάς τους, οι προκλήσεις παραμένουν. Για παράδειγμα, η Αυστραλία έχει εκδώσει οδηγίες που αποθαρρύνουν τους πολίτες της από το να ταξιδεύουν μέσω του Κόλπου, ακόμη και για ανταποκρίσεις, κάτι που επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις οι ταξιδιώτες δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά προγράμματα εάν επιλέξουν αυτές τις διαδρομές.

Το αποτέλεσμα είναι και οικονομικό καθώς τα εισιτήρια για διαδρομές που αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή είναι σημαντικά ακριβότερα. Για παράδειγμα, μια πτήση Σίδνεϊ-Λονδίνο μέσω Αμπού Ντάμπι παραμένει η φθηνότερη επιλογή, αλλά όσοι επιλέγουν διαδρομές μέσω ΗΠΑ ή Ασίας- εκτός Μ. Ανατολής -πληρώνουν σχεδόν τα διπλάσια.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση αυτή δεν είναι προσωρινή. Σύμφωνα με τη Bank of America, η αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες ενδέχεται να διαρκέσει από έξι έως δώδεκα μήνες ακόμη και μετά από ένα πιθανό τέλος της σύγκρουσης. Αυτό οφείλεται τόσο στην καθυστέρηση των κρατήσεων όσο και στη γενικότερη αποστροφή των επιβατών προς περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ακόμα και αν λήξει ο πόλεμος.

Αλλάζει το δίκτο αερομεταφορών

Παράλληλα, οι ασιατικές εταιρείες αξιοποιούν τη συγκυρία για να ενισχύσουν τη θέση τους. Η Korean Air, για παράδειγμα, κατέγραψε αύξηση 47,3% στα λειτουργικά της έσοδα το πρώτο τρίμηνο, με σημαντική συμβολή από τις ευρωπαϊκές διαδρομές. Η Qantas, από την πλευρά της, ανακατανέμει πόρους από άλλες αγορές για να ενισχύσει πτήσεις προς πόλεις όπως το Παρίσι και η Ρώμη.

Προφανώς, σημαντική είναι και η μείωση της κίνησης προς τη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με την Airservices Australia, η εναέρια κυκλοφορία μεταξύ Αυστραλίας και Κόλπου μειώθηκε κατά 77% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο. Το κενό αυτό καλύπτεται από εναλλακτικούς κόμβους στην Ασία, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν πιο μόνιμο ρόλο στο παγκόσμιο δίκτυο αερομεταφορών.