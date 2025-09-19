Αυτό είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της Ευρώπης -Πώς κατέρρευσε μέσα σε μια νύχτα μια εταιρεία αξίας 10 δισ. ευρώ - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο φιλόδοξα βιομηχανικά εγχειρήματα της Ευρώπης εξελίχθηκε σε οικονομική και στρατηγική αποτυχία, με απώλειες που ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος για τη Northvolt, την εταιρεία που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Tesla με στόχο να κατασκευάσει τις «ευρωπαϊκές μπαταρίες», οι οποίες θα απελευθέρωναν την ήπειρο από την εξάρτησή της από την Κίνα και θα επέτρεπαν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας.

