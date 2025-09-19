 Αυτό είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της Ευρώπης -Πώς κατέρρευσε μέσα σε μια νύχτα μια εταιρεία αξίας 10 δισ. ευρώ - iefimerida.gr
Αυτό είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της Ευρώπης -Πώς κατέρρευσε μέσα σε μια νύχτα μια εταιρεία αξίας 10 δισ. ευρώ

Northvolt
Το εργοστάσιο της Northvolt
Ένα από τα πιο φιλόδοξα βιομηχανικά εγχειρήματα της Ευρώπης εξελίχθηκε σε οικονομική και στρατηγική αποτυχία, με απώλειες που ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος για τη Northvolt, την εταιρεία που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Tesla με στόχο να κατασκευάσει τις «ευρωπαϊκές μπαταρίες», οι οποίες θα απελευθέρωναν την ήπειρο από την εξάρτησή της από την Κίνα και θα επέτρεπαν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας.

