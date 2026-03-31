Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί την ΑΙ στον πόλεμο: Πλήγματα ακριβείας σε Ιράν και Λίβανο «σε πραγματικό χρόνο» - iefimerida.gr

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ραγδαία τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολέμων, με τον στρατό του Ισραήλ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ισραηλινός στρατός ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε επιχειρήσεις, με έμφαση στον συντονισμό επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο, επιτυγχάνοντας πρωτοφανή ταχύτητα και ακρίβεια, που θα ήταν αδιανόητες πριν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει πλεονεκτήματα όπως η επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός εκτοξευτών πυραύλων και drones, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ισραηλινών δυνάμεων.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται στην άμυνα και την προστασία των πολιτών, με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που σώζουν ζωές, και αναπτύσσεται από ειδική μονάδα σε συνεργασία με εταιρείες.

Η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τη φύση του πολέμου, δημιουργώντας ερωτήματα για τον ρόλο του ανθρώπου, τα όρια της αυτοματοποίησης και τις ηθικές προεκτάσεις, δείχνοντας ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου Ynet, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έχουν ήδη ενσωματώσει «AI agents» - αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης - που μπορούν να εκτελούν σύνθετες αποστολές σε συνεργασία με ανθρώπινους χειριστές.

Ανώτερος ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον των επιχειρήσεων, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε διαβαθμισμένα συστήματα.

Συντονισμός εκατοντάδων ισραηλινών επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων» του ισραηλινού στρατού κατά του Ιράν, χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανής. Τα συστήματα AI έχουν ενσωματωθεί σε όλη την ιεραρχία διοίκησης, από το Γενικό Επιτελείο μέχρι τις μονάδες πεδίου.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά για τον σχεδιασμό και τον συγχρονισμό επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια και τον όγκο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, «η κλίμακα, η ταχύτητα και η ποιότητα των επιθέσεων δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την ενσωμάτωση ανθρώπου και μηχανής», υπογραμμίζοντας ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα ήταν αδύνατες ακόμη και λίγους μήνες νωρίτερα.

Εντοπισμός εκτοξευτών και drones σε δευτερόλεπτα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η ικανότητά της να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα με την ονομασία «Tashan» επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων αμέσως μετά την εκτόξευση από χώρες όπως το Ιράν, ο Λίβανος και η Υεμένη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ισραηλινές δυνάμεις να εντοπίζουν και να καταστρέφουν τους στόχους μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Παράλληλα, το σύστημα «Rom» συνδέεται με αισθητήρες και ραντάρ, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του εναέριου χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εντοπίζει εχθρικά drones και να ειδοποιεί άμεσα τις δυνάμεις στο πεδίο.

Από το πεδίο μάχης στην προστασία των πολιτών

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στις επιθετικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, επεκτείνεται και στην άμυνα και την προστασία των Ισραηλινών πολιτών.

Η Διοίκηση Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ αξιοποιεί την AI για να προβλέπει πιθανά σημεία πρόσκρουσης πυραύλων και να βελτιώνει τα συστήματα προειδοποίησης προς τον πληθυσμό.

Επιπλέον, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για στρατιωτικές μονάδες στο πεδίο επιτρέπουν στους στρατιώτες να λαμβάνουν κάλυψη πριν από επικείμενες επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τέτοιες τεχνολογίες έχουν ήδη σώσει ζωές σε πρόσφατα περιστατικά στον Λίβανο.

Η νέα μονάδα «Bina» και η συνεργασία με εταιρείες

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών συντονίζεται από τη νέα μονάδα «Bina», που υπάγεται στη διεύθυνση C4I του ισραηλινού στρατού, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση της AI σε όλα τα επίπεδα επιχειρήσεων, από τη συλλογή πληροφοριών μέχρι τη λήψη αποφάσεων.

Παρά τις αλλαγές σε συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να αναπτύσσει τις δυνατότητές του σε συνεργασία με άλλες διεθνείς εταιρείες, τις οποίες θεωρεί στρατηγικούς εταίρους.

Ο πόλεμος του μέλλοντος είναι ήδη εδώ

Η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναδεικνύει μια βαθιά αλλαγή στη φύση των συγκρούσεων.

Η δυνατότητα ταυτόχρονου συντονισμού εκατοντάδων επιθέσεων, η άμεση επεξεργασία δεδομένων και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων δημιουργούν ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Την ίδια στιγμή, εγείρονται νέα ερωτήματα για τον ρόλο του ανθρώπου στον πόλεμο, τα όρια της αυτοματοποίησης και τις ηθικές προεκτάσεις της χρήσης τέτοιων συστημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του Ισραήλ δείχνει ότι ο «πόλεμος του μέλλοντος» δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνει εδώ και τώρα τις εξελίξεις.