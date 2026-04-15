Πώς Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν να κερδίζουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται προς την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς ροές τουρισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η Ισπανία και η Πορτογαλία καταγράφουν σημαντική αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων, ενισχύοντας τη θέση τους ως εναλλακτικοί και πιο «ασφαλείς» ευρωπαϊκοί προορισμοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτόξευση κρατήσεων στην Ιβηρική Χερσόνησο

Οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ισπανία για το καλοκαίρι έχουν αυξηθεί κατά 32%, ενώ οι αναζητήσεις ξενοδοχείων ενισχύθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Sojern. Αντίστοιχα, η Πορτογαλία σημειώνει άνοδο 21% στις αεροπορικές κρατήσεις και 16% στις αναζητήσεις για διαμονή.

Η εταιρεία Mabrian καταγράφει ταυτόχρονη πτώση ενδιαφέροντος για προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με τους ταξιδιώτες να μετατοπίζονται προς τη νότια Ευρώπη.

Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στροφή τουριστών λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Η μεταβολή στις ταξιδιωτικές επιλογές αποδίδεται κυρίως στην αστάθεια που προκαλούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς μακριά από ζώνες έντασης, με την Ιβηρική να λειτουργεί ως εναλλακτική ασφαλείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται αντί να αποσύρονται» αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, υπογραμμίζοντας τη σταδιακή ανακατεύθυνση της ζήτησης.

Προοπτικές και προκλήσεις για τον τουρισμό

Παρά την αύξηση των κρατήσεων, ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θετικές επιδόσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από πληθωρισμό, κόστος καυσίμων και πιθανές διαταραχές στις αεροπορικές διαδρομές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισπανικός τουριστικός τομέας εμφανίζει συγκρατημένη αισιοδοξία, με προβλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αν και η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις εξελίξεις στις περιοχές σύγκρουσης.