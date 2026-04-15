 Πώς Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν να κερδίζουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν να κερδίζουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ισπανία και Πορτογαλία
Άνοδος τουρισμού σε Ισπανία και Πορτογαλία / Φωτογραφία: AP
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΣΟΦΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται προς την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς ροές τουρισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η Ισπανία και η Πορτογαλία καταγράφουν σημαντική αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων, ενισχύοντας τη θέση τους ως εναλλακτικοί και πιο «ασφαλείς» ευρωπαϊκοί προορισμοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτόξευση κρατήσεων στην Ιβηρική Χερσόνησο

Οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ισπανία για το καλοκαίρι έχουν αυξηθεί κατά 32%, ενώ οι αναζητήσεις ξενοδοχείων ενισχύθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Sojern. Αντίστοιχα, η Πορτογαλία σημειώνει άνοδο 21% στις αεροπορικές κρατήσεις και 16% στις αναζητήσεις για διαμονή.

Η εταιρεία Mabrian καταγράφει ταυτόχρονη πτώση ενδιαφέροντος για προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με τους ταξιδιώτες να μετατοπίζονται προς τη νότια Ευρώπη.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Στροφή τουριστών λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Η μεταβολή στις ταξιδιωτικές επιλογές αποδίδεται κυρίως στην αστάθεια που προκαλούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς μακριά από ζώνες έντασης, με την Ιβηρική να λειτουργεί ως εναλλακτική ασφαλείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

«Οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται αντί να αποσύρονται» αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, υπογραμμίζοντας τη σταδιακή ανακατεύθυνση της ζήτησης.

Προοπτικές και προκλήσεις για τον τουρισμό

Παρά την αύξηση των κρατήσεων, ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θετικές επιδόσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από πληθωρισμό, κόστος καυσίμων και πιθανές διαταραχές στις αεροπορικές διαδρομές.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Ο ισπανικός τουριστικός τομέας εμφανίζει συγκρατημένη αισιοδοξία, με προβλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αν και η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις εξελίξεις στις περιοχές σύγκρουσης.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τουρισμός κρατήσεις Ισπανία πορτογαλία Μέση Ανατολή ΠΟΛΕΜΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

