Πώς η Κινέζα κατάσκοπος μπήκε στη ζωή του CEO της Nvidia, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο -Το σκάνδαλο που τάραξε τον επιχειρηματικό κόσμο - iefimerida.gr

Πώς μια γυναίκα με μια διαδρομή που φέρεται να ξεκίνησε από την κινεζική τηλεόραση και πέρασε από τον τραπεζικό και τεχνολογικό τομέα, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που αγγίζει την κορυφή της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, στην Nvidia.

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ παράλληλα είχε αναπτύξει ερωτική, σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, καθώς δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική της πορεία δεν ήταν τυχαία.

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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε όντως στόχο ξένου κατασκοπευτικού σχεδίου, αφού ο ίδιος παραδέχθηκε στους εργαζομένους ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτήσει επιτροπή ανεξάρτητων μελών για την εποπτεία της έρευνας. Σε δικό του υπόμνημα προς το προσωπικό, ο Huang δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά λύπη» για την εξωσυζυγική σχέση του.

Στο μικροσκόπιο η συλλογή πληροφοριών και η προώθηση επιχειρηματικών deal

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τις αμερικανικές αρχές είναι πώς η γυναίκα κατάφερε να προσεγγίσει έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας και εάν η προσωπική τους σχέση μπόρεσε τελικά να αξιοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αμερικανική τεχνολογία αιχμής ή έστω για την προώθηση ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των New York Times και της Wall Street Journal, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι η Άλις Χουάνγκ είχε προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia πιθανά στο πλαίσιο επιχείρησης συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό του Πεκίνου.

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Μάλιστα, ένα απόρρητο υπόμνημα υπό την εποπτεία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που είχε φτάσει στην κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη άνοιξη φέρεται να προειδοποιούσε για τη δραστηριότητά της.

Η διαδρομή της Άλις Χουάνγκ που την οδήγησε στον CEO της Nvidia

Η επαγγελματική διαδρομή της Άλις Χουάνγκ δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη καθώς τα δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ είναι συγκεχυμένα. Ωστόσο φαίνεται ότι η Χουάνγκ έχτισε ένα συγκεκριμένο προφίλ που την οδήγησε στον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού.

Σύμφωνα με στοιχεία από κινεζική βάση δεδομένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, η ίδια είναι Κινέζα υπήκοος και φέρεται να εργάστηκε αρχικά ως τηλεοπτική δημοσιογράφος στους σταθμούς Hunan TV και CCTV, τον κρατικό τηλεοπτικό οργανισμό της Κίνας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ινδικού ειδησεογραφικού NDTV.

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Στη συνέχεια φέρεται να πέρασε στον τραπεζικό τομέα, εργαζόμενη στην HSBC, μετέδωσε η New York Post, ενώ αργότερα ανέλαβε θέση αντιπροέδρου στην κινεζική επενδυτική τράπεζα CITIC Securities, πόστα τα οποία δεν έχει επαληθευτεί ακόμα ότι όντως ανέλαβε.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Post, στέλεχος της Hunan TV υποστήριξε ότι δεν την γνώριζε, ενώ η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν εντόπισε προφίλ της στον ιστότοπο του CCTV, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από το παρελθόν της γυναίκας.

Η Χουάνγκ εμφανίζεται επίσης σε κινεζικά επενδυτικά αρχεία ως εκτελεστικό στέλεχος και διαχειρίστρια κεφαλαίων της Shanghai Hexi Investment Management, εταιρείας που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με την κινεζική εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών 7Road, υποστηρίζει το ρεπορτάζ του NDTV.

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Η Megaspeed και τα δισεκατομμύρια σε επεξεργαστές της Nvidia

Η επαγγελματική της πορεία την οδήγησε τελικά στη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί ξεκίνησε η ύποπτη πορεία της.

Η εταιρική ιστορία της Megaspeed συνδέεται επίσης με την 7Road International, τη διεθνή επιχειρηματική παρουσία της κινεζικής 7Road. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2023 και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία, ανήκε αρχικά στην Huang Le Limited, υπό την ηγεσία της Άλις Χουάνγκ, προτού πωληθεί στην Swiftdata την ίδια χρονιά. Παρά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η ίδια συνέχισε να συνδέεται δημόσια με την επιχείρηση.

Η δραστηριότητα που τράβηξε τα βλέμματα

Σύμφωνα με τους New York Times, η Megaspeed αγόρασε περισσότερα από 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε επεξεργαστές της Nvidia μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια. Η δραστηριότητά της, ωστόσο, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών, οι οποίες διερευνούσαν καταγγελίες ότι προηγμένοι επεξεργαστές διοχετεύονταν παράνομα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς εξαγωγών της Ουάσιγκτον.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά δημοσιεύματα, οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι η Άλις Χουάνγκ μάλλον μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο. Το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS) φέρεται να την είχε στρατολογήσει με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τον επικεφαλής της Nvidia και ενδεχομένως την άσκηση επιρροής στην προσπάθεια της εταιρείας να διαθέσει τους πιο προηγμένους επεξεργαστές της στην κινεζική αγορά, όπως φαίνεται από την δραστηριότητα της Megaspeed.

Οι συναντήσεις στην Ταϊπέι και η σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ

Το πότε ακριβώς γνωρίστηκαν η γυναίκα με τον συνεπώνυμο CEO της Nvidia και πόσο διήρκεσε η σχέση τους παραμένει άγνωστο.

Ωστόσο, η πρώτη γνωστή κοινή φωτογραφία τους εντοπίζεται τον Ιούνιο του 2024, όταν εμφανίστηκαν να κάθονται δίπλα δίπλα σε μπαρ στην Ταϊπέι, μαζί με στελέχη των εταιρειών Gigabyte και NetThunder, μετέδωσε το NDTV.

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Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς περίπου την ίδια περίοδο η Megaspeed ξεκίνησε αγορές προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Nvidia.

Τον Μάιο του 2025, η Άλις Χουάνγκ εμφανίστηκε ξανά σε φωτογραφία πίσω από τον Τζένσεν Χουάνγκ, έξω από εστιατόριο στην Ταϊπέι, την ώρα που εκείνος μιλούσε σε δημοσιογράφους. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συναλλαγές της Megaspeed με τη Nvidia είχαν ήδη προκαλέσει την προσοχή της Ουάσιγκτον.

Η Nvidia είχε αρχικά περιγράψει τις επαφές του επικεφαλής της με τη συγκεκριμένη επιχειρηματία ως συνηθισμένη επαγγελματική συνεργασία αλλά με την πρόσφατη δημόσια παραδοχή του Τζένσεν για την εξωσυζυγική του σχέση, όλα κατέρρευσαν.

Mάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία AP

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Το απόρρητο υπόμνημα του Ρούμπιο

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση προσδίδει το απόρρητο υπόμνημα που φέρεται να είχε συνταχθεί την περασμένη άνοιξη υπό την εποπτεία του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των New York Times και των Financial Times, το έγγραφο προειδοποιούσε την κυβέρνηση Τραμπ για τη σχέση του επικεφαλής της Nvidia με την Κινέζα επιχειρηματία και τις πιθανές διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απέφυγε σήμερα να δώσει διευκρινίσεις όταν ρωτήθηκε σχετικά, κατά την αναχώρησή του για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο, λόγω της φύσης του ζητήματος. Επίσης, δεν μπορώ να σχολιάσω ένα εσωτερικό εταιρικό ζήτημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Nvidia. Όπως επισημαίνετε, δεν γνωρίζω τίποτα για εκείνη την πλευρά της υπόθεσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ερώτημα εάν ο Τζένσεν Χουάνγκ αποκλείστηκε από κυβερνητικές συναντήσεις λόγω των αποκαλύψεων έμεινε αναπάντητο. Ο ίδιος συμμετέχει στο Συμβούλιο Συμβούλων του Αμερικανού προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την εκτίμησή του προς το πρόσωπό του. Την ίδια στάση κράτησε πριν μερικές ώρες σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφων.

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Ο χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ περίπλοκη», εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλα θα είναι καλά με τον επικεφαλής της Nvidia, «Δεν του έχω μιλήσει γι’ αυτό. Ξέρω απλώς ότι είναι καλός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει», δήλωσε ο Τραμπ σήμερα στους δημοσιογράφους. «Ελπίζω όλα να πάνε καλά.»

