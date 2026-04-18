Πώς χτίστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας -Νέα μελέτη δίνει μια νέα εξήγηση στο μεγάλο αίνιγμα - iefimerida.gr

Μια νέα μελέτη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα υποθετική εξήγηση για ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της αρχαιότητας: την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο NPJ Heritage Science προτείνει μια καινοτόμο μέθοδο για την κατασκευή της: μια περιμετρική σπειροειδή ράμπα (Integrated Edge-Ramp – IER) που «εξαφανίζεται» σταδιακά κατά την ανέγερση».

Το μυστήριο που απασχολεί επί αιώνες

Η κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά αινίγματα. Παρά το εντυπωσιακό της μέγεθος και την ακρίβεια της γεωμετρίας της, δεν έχουν διασωθεί γραπτές πηγές που να εξηγούν πώς οι εργάτες του Παλαιού Βασιλείου κατάφεραν να ανυψώσουν και να τοποθετήσουν περίπου 2,3 εκατομμύρια λίθους, ορισμένοι από τους οποίους ζύγιζαν έως και 15 τόνους.

Η νέα θεωρία

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του επιστήμονα υπολογιστών Vicente Luis Rosell Roig, η Πυραμίδα του Χέοπα ενδέχεται να κατασκευάστηκε μέσω μιας «περιμετρικής» σπειροειδούς ράμπας, ενσωματωμένης στο εσωτερικό της δομής. Η ράμπα αυτή, κρυμμένη σταδιακά καθώς υψωνόταν το μνημείο, θα επέτρεπε την ανοδική μεταφορά των λίθων χωρίς την ανάγκη τεράστιων εξωτερικών κατασκευών.

Το μοντέλο αυτό, που βασίζεται σε προσομοιώσεις, αλγορίθμους logistics και ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, παράγει ελέγξιμες προβλέψεις (όπως ίχνη πλήρωσης στις άκρες ή φθορά στις γωνίες) και είναι συμβατό με ορισμένα κενά που έχουν εντοπιστεί με μιουογραφία. Πρόκειται για μια υπόθεση που μπορεί να ελεγχθεί με μελλοντικές αρχαιολογικές ή γεωφυσικές έρευνες, όχι για οριστική απόδειξη.

Ένα έργο ακριβείας

Η πυραμίδα, με βάση περίπου 230 μέτρα και αρχικό ύψος περίπου 147 μέτρα, απαιτούσε εξαιρετικό συντονισμό κατά τη βασιλεία του Φαραώ Χέοπα. Το νέο μοντέλο δείχνει ότι οι εργάτες θα μπορούσαν να τοποθετούν έναν λίθο κάθε τέσσερα έως έξι λεπτά, ρυθμός που καθιστά εφικτή την ολοκλήρωση του έργου σε 14 έως 21 χρόνια. Όταν συνυπολογιστούν η εξόρυξη, η μεταφορά και τα διαλείμματα, ο συνολικός χρόνος φτάνει τα 20 έως 27 χρόνια, σε συμφωνία με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις.

Η τεχνολογία της εποχής

Ο Rosell Roig υπενθυμίζει ότι οι κατασκευαστές δεν διέθεταν σιδερένια εργαλεία ή τροχαλίες, αλλά βασίζονταν σε χάλκινα σκαρπέλα, έλκηθρα με λίπανση νερού, σχοινιά, μοχλούς, χωμάτινες κατασκευές και ποταμόπλοια του Νείλου. Το μοντέλο του ορίζει παραμέτρους όπως η κλίση της ράμπας, το πλάτος της διαδρομής και η τριβή, ώστε να υπολογιστεί ο απαιτούμενος ρυθμός εργασίας.

Η ράμπα που «εξαφανίστηκε»

Η ράμπα IER (Integrated Edge-Ramp), όπως ονομάζει ο ερευνητής το νέο μοντέλο, λειτουργεί ως μια προσωρινή ελικοειδής διαδρομή κατά μήκος των άκρων της πυραμίδας. Σχηματιζόταν με την προσωρινή παράλειψη ορισμένων εξωτερικών λίθινων στρώσεων, οι οποίες επανατοποθετούνταν (backfilling) από πάνω προς τα κάτω καθώς προχωρούσε η κατασκευή, αφήνοντας ελάχιστα ή καθόλου ορατά ίχνη.

Δομική σταθερότητα και προσομοιώσεις

Η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση των πιέσεων που ασκούνταν σε κάθε στάδιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τάσεις και οι καθιζήσεις παρέμεναν εντός ρεαλιστικών ορίων για τον ασβεστόλιθο της εποχής, επιβεβαιώνοντας ότι η πυραμίδα μπορούσε να υποστηρίξει το βάρος της κατά την ανέγερση.

Σύνδεση με τα μυστηριώδη κενά

Τεχνολογίες απεικόνισης έχουν εντοπίσει ανεξήγητες κοιλότητες στο εσωτερικό της πυραμίδας. Το νέο μοντέλο ταιριάζει με τη γεωμετρία αυτών των κενών, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αποτελούν απομεινάρια της κρυφής ράμπας και όχι τυχαίες δομικές ανωμαλίες.

Μια θεωρία που μπορεί να ελεγχθεί

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πρότασης είναι ότι παράγει ελέγξιμες προβλέψεις. Ο Rosell Roig αναφέρει ότι ίχνη πλήρωσης άκρων ή φθορά στις γωνίες θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το μοντέλο. Η μελέτη συνδυάζει λογιστική οργάνωση, γεωμετρία και μηχανική ανάλυση σε ένα ενιαίο πλαίσιο, προσφέροντας μια εφαρμόσιμη εξήγηση για την κατασκευή του μνημείου.

Αν μελλοντικές αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαιώσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία, η θεωρία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην κατανόησή μας για το πώς χτίστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα. Όχι μόνο με ωμή ανθρώπινη δύναμη, αλλά με προσεκτικό σχεδιασμό, μηχανική ακρίβεια και μια μέθοδο κατασκευής που εξαφανίστηκε μέσα στο ίδιο το τελικό έργο.