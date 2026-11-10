Και τα ζώα ψηφίζουν και... χειραγωγούνται! Πώς χιμπατζήδες, γορίλες και κατσαρίδες παίρνουν συλλογικές αποφάσεις - iefimerida.gr

Κι όμως, οι εκλογές και οι ψηφοφορίες δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των ανθρώπων.

Από τους χιμπατζήδες που αποφασίζουν πότε θα συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι τις κατσαρίδες που επιλέγουν πού θα εγκατασταθούν, είναι αρκετά τα είδη του ζωικού βασιλείου που διαθέτουν εντυπωσιακούς μηχανισμούς για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων. Μάλιστα, επιστημονικά πειράματα έχουν δείξει ότι ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες μπορούν ακόμη και να χειραγωγηθούν.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, οι κοινωνικές ομάδες των ζώων αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα εξαιρετικά οικείο στους ανθρώπους: πρέπει να συναποφασίσουν για το τι θα κάνουν στη συνέχεια. Και παρότι δεν διαθέτουν κάλπες ή ψηφοδέλτια, χρησιμοποιούν ήχους, κινήσεις και συμπεριφορές που λειτουργούν ως σήματα προτίμησης και συγκατάβασης.

Οι χιμπατζήδες ψηφίζουν για… περισσότερο διάλειμμα

Στο δάσος Μπουντόνγκο της Ουγκάντας, επιστήμονες παρακολούθησαν επί δύο χρόνια δέκα ενήλικους αρσενικούς χιμπατζήδες και διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούν ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, γνωστό ως rest hoo, όταν θέλουν να παρατείνουν την ξεκούρασή τους. Όσο περισσότερο ακούγεται αυτό το κάλεσμα, τόσο αυξάνεται η διάρκεια της ανάπαυσης. Μάλιστα, όταν συμμετέχουν και άλλοι χιμπατζήδες, η πιθανότητα να παραμείνει η ομάδα στη θέση της μεγαλώνει.

Η επιρροή, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλους. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι κοινωνικές σχέσεις παίζουν ρόλο, καθώς οι χιμπατζήδες ανταποκρίνονται περισσότερο στα καλέσματα ατόμων με τα οποία συναναστρέφονται συχνά.

Κατσαρίδες: Όταν τα ρομπότ χειραγωγούν την πλειοψηφία

Ίσως το πιο παράξενο παράδειγμα προέρχεται από ένα πείραμα του 2007 στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

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Οι ερευνητές κατασκεύασαν μικροσκοπικά ρομπότ και τα κάλυψαν με ουσίες που επέτρεπαν στις κατσαρίδες να τα αποδέχονται ως μέλη της ομάδας τους.

Στη συνέχεια, προγραμμάτισαν τα ρομπότ ώστε να προτιμούν ένα φωτεινό καταφύγιο, παρότι οι κατσαρίδες συνήθως αναζητούν σκοτεινούς χώρους.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: παρότι τα ρομπότ αποτελούσαν μειοψηφία, κατάφεραν να επηρεάσουν τη συλλογική απόφαση και να οδηγήσουν τις κατσαρίδες στο φωτεινό καταφύγιο.

Το πείραμα έδειξε ότι η συμπεριφορά μιας ομάδας μπορεί να επηρεαστεί από λίγα άτομα που εκμεταλλεύονται τους μηχανισμούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι πίθηκοι που χρειάζονται τέσσερις ψήφους

Στα βουνά της Κίνας, οι χρυσοί πίθηκοι με την ανασηκωμένη μύτη χρησιμοποιούν ένα σύστημα που θυμίζει διαδικασία δύο ψηφοφοριών. Στην πρώτη, ένα ενήλικο ζώο στρέφει το σώμα του προς την κατεύθυνση που προτιμά και περιμένει. Εάν άλλα μέλη της ομάδας υιοθετήσουν την ίδια στάση, η πρότασή του αποκτά υποστήριξη. Σύμφωνα με μελέτη του 2020, προτάσεις με λιγότερους από τέσσερις υποστηρικτές συνήθως αποτυγχάνουν.

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Στη δεύτερη φάση αποφασίζεται η στιγμή της αναχώρησης. Ένα ζώο απομακρύνεται και, εάν το ακολουθήσουν τουλάχιστον τρία ακόμη, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να ξεκινήσει ολόκληρη η ομάδα. Ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι απολύτως ισότιμη: τα ενήλικα ζώα και εκείνα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινωνικών σχέσεων ασκούν μεγαλύτερη επιρροή, ενώ οι προτάσεις των μικρών δεν επικρατούν.

Όταν οι πιο αδύναμοι παίρνουν την εξουσία

Μια διαφορετική μορφή συλλογικής απόφασης συναντάμε στις αφρικανικές φραγκόκοτες του είδους Acryllium vulturinum. Παρότι οι ομάδες τους διαθέτουν αυστηρή ιεραρχία, τα κυρίαρχα άτομα δεν ελέγχουν πάντοτε τις μετακινήσεις.

Όταν οι ισχυρότερες φραγκόκοτες μονοπωλούν μια πηγή τροφής, οι υποδεέστερες μπορούν να απομακρυνθούν, παρασύροντας τελικά την ομάδα και αναγκάζοντας τις κυρίαρχες να εγκαταλείψουν το φαγητό τους για να μη μείνουν μόνες.

Οι επιστήμονες περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως μηχανισμό στον οποίο εκείνοι που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία μπορούν να καθοδηγήσουν τις συλλογικές αποφάσεις.

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Ακόμη και ο αρχηγός των γοριλών χρειάζεται τη συμφωνία της ομάδας

Στις κοινωνίες των γοριλών, το κυρίαρχο αρσενικό με την ασημένια ράχη διαθέτει σημαντική εξουσία. Δεν αποφασίζει όμως μόνο του για τα πάντα.

Μελέτη του 2024 σε γορίλες της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας έδειξε ότι, ενώ τα κυρίαρχα ζώα επηρεάζουν περισσότερο την κατεύθυνση της μετακίνησης, η απόφαση για το πότε θα ξεκινήσει η ομάδα εξαρτάται από τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων.

Πριν από την αναχώρηση, οι ενήλικοι γορίλες εκπέμπουν συγκεκριμένες φωνές. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αρχίσει η μετακίνηση.

Το κοινό συμπέρασμα αυτών των ερευνών είναι ότι η συλλογική λήψη αποφάσεων έχει βαθιές εξελικτικές ρίζες. Η επιρροή, οι κοινωνικές σχέσεις, η συνεργασία αλλά και η δυνατότητα χειραγώγησης δεν αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά.