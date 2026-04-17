Πώς έπαιζαν ποδόσφαιρο οι Μάγια – Εντυπωσιακό βίντεο από την αναβίωση του αρχαίου αθλήματος στο Μεξικό - iefimerida.gr



Με αφορμή την διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό, ντόπιοι αθλητές αναβίωσαν στην χερσόνησο Γιουκατάν το αρχαίο «ποδόσφαιρο» των Μαγιά.



Δύο ομάδες μάχονται για τον έλεγχο μιας βαρύς λαστιχένιας μπάλας σε ένα γήπεδο σκαμμένο στο έδαφος, το οποίο συμβολίζει τον κάτω κόσμο.

Οι αθλητές παίζουν μέσα σε ένα κυκλικό γήπεδο, γύρω από ένα όρθιο στρογγυλό σύμβολο των Μάγια και χτυπούν τη μπάλα μόνο με τους γοφούς τους.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι παίζουμε το ίδιο άθλημα που έπαιζαν οι πρόγονοί μας πριν από 3.600 χρόνια» δήλωσε ενθουσιασμένος ένα αθλητής.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα «Αρχαίου Παιχνιδιού με μπάλα των Μάγια»

Η αρχαία αυτή αθλητική παράδοση στην Χερσόνησο Γιουκατάν χρονολογείται από το 900 π.Χ και μέχρι το 1400 μ.Χ.

Το «ποδόσφαιρο» των Μάγια απαγορεύτηκε στη συνέχεια για 450 χρόνια από τους Ισπανούς κατακτητές και πρόσφατα άρχισε να αναβιώνεται από τους Μεξικανούς.

Από το 2015, το Μεξικό διοργανώνει μάλιστα και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Αρχαίου Παιχνιδιού με μπάλα των Μάγια».

Η διοργάνωση φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο Γιουκατάν με την συμμετοχή 7 ομάδων από το εξωτερικό, ανάμεσά τους η Γουατεμάλα, η Ονδούρα αλλά και οι ΗΠΑ.

Οι Μάγια υπήρξαν ένας από τους πιο λαμπρούς και μυστηριώδεις πολιτισμούς της προκολομβιανής Αμερικής, που αναπτύχθηκε κυρίως στη χερσόνησο του Γιουκατάν στο νοτιοανατολικό Μεξικό, στη σημερινή Γουατεμάλα, το Μπελίζ, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα.

Γύρω στον 9ο αιώνα μ.Χ., πολλές από τις μεγάλες πόλεις - κέντρα εξουσίας των Μαγια εγκαταλείφθηκαν για άγνωστους λόγους, με τις θεωρίες να περιλαμβάνουν την ξηρασία, τον υπερπληθυσμό ή εσωτερικές συγκρούσεις.

Ωστόσο, οι Μάγια δεν «εξαφανίστηκαν». Εκατομμύρια απόγονοί τους ζουν ακόμα στην Κεντρική Αμερική, διατηρώντας πολλές από τις παραδόσεις και τοπικά γλωσσικά ιδιώματα.

