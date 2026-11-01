Πώς βρέθηκε η Φρανκφούρτη στο έλεος επεισοδίων και έγινε «Παρίσι» -Οι λεηλασίες και η στρατιωτική θητεία - iefimerida.gr

Η Φρανκφούρτη βρέθηκε το Σάββατο στο επίκεντρο πρωτοφανών εικόνων βίας, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις της Gen Z στη Γερμανία μετατράπηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις σε πεδίο επεισοδίων.

Το οικονομικό κέντρο της χώρας έζησε σκηνές που θύμισαν τις πρόσφατες ταραχές στη Γαλλία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις γερμανικές αρχές.

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Αφορμή για τις κινητοποιήσεις ήταν μια σειρά αιτημάτων που αφορούν άμεσα τη νέα γενιά, από την καλύτερη εκπαίδευση, το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, το ισχυρότερο σύστημα υγείας και, κυρίως, αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Ωστόσο, η δυναμική των διαδηλώσεων, σε συνδυασμό με την παρουσία εξτρεμιστικών ομάδων, δημιούργησε ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Χάλοουιν στη Γερμανία / Φωτογραφία ΑP

Λεηλασίες και μολότοφ στη Φρανκφούρτη

Τα σοβαρότερα επεισόδια καταγράφηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Φρανκφούρτη. Τουλάχιστον δύο καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ αρκετά ακόμη υπέστησαν ζημιές, με κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες και να αφαιρούν εμπορεύματα.

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Η αστυνομία της πόλης έκανε λόγο για συνεχιζόμενες βίαιες αναταραχές, αναφέροντας ότι εκτοξεύονταν ακόμη και βόμβες μολότοφ εναντίον των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Στο κέντρο της πόλης έχουν σπάσει οι βιτρίνες αρκετών καταστημάτων. Εκτοξεύονται επίσης βόμβες μολότοφ εναντίον των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Καλούμε όλους τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της πόλης ή να απομακρυνθούν από την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία.

Καταστροφή μετά την Φρανφκούρτη / Φωτογραφία ΑP

Νεαροί άσχετοι με την πορεία οι ταραξίες λένε γερμανικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με το γερμανικό περιφερειακό δίκτυο Hessenschau, περίπου 8.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, η οποία ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γύρω στις 18:20, όταν η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση έπειτα από ρίψεις πυροτεχνημάτων, κροτίδων και πετρών εναντίον αστυνομικών. Ωστόσο, η επισήμανση των δημοσιογράφων του δικτύου επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στη συνέχεια στις καταστροφές και τις λεηλασίες ήταν νεαροί που δεν είχαν λάβει μέρος στην αρχική πορεία.

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Η δημοσιογράφος του Hessenschau Χάικε Μπορούφκα, η οποία βρέθηκε επί ώρες στο σημείο, περιέγραψε ότι στη Φρανκφούρτη δραστηριοποιούνται εδώ και εβδομάδες ομάδες νεαρών, κυρίως ανδρών, που συγκεντρώνονται τα βράδια του Σαββάτου στην οδό Zeil και αναζητούν αντιπαράθεση με την αστυνομία. Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με την ίδια, συναντήθηκαν τρεις διαφορετικές ομάδες: οι συμμετέχοντες στην οργανωμένη πορεία διαμαρτυρίας, όσοι είχαν βγει για να γιορτάσουν το Χάλοουιν και οι νεαροί που αναζητούσαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η δημοσιογράφος εκτίμησε ότι η διαδήλωση ουσιαστικά «διεισδύθηκε» από ομάδες που δεν είχαν σχέση με τα αιτήματά της.

Η εμπορική καρδιά της πόλης, η οδός Zeil, μετατράπηκε σε επίκεντρο των επεισοδίων, με καταστήματα να λεηλατούνται, βιτρίνες να σπάνε και κάδους απορριμμάτων να πυρπολούνται, καθώς διαμορφώθηκε μια εκρηκτική κατάσταση μεταξύ διαφόρων ομάδων και συναθροίσεων άσχετων με τις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που μετέδωσε η γερμανική Osthessen-Zeitung, 17 καταστήματα υπέστησαν ζημιές, πέντε λεηλατήθηκαν, 54 άτομα συνελήφθησαν και περισσότεροι από 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπευθύνων.

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Συγκέντρωση στη Φρανκφούρτη / Φωτογραφία AP

Η Gen Z στους δρόμους σε 34 πόλεις -Στο στόχαστρο και η στρατιωτική θητεία

Την ίδια ώρα, επιχειρήσεις σε μεγάλες γερμανικές πόλεις είχαν λάβει προληπτικά μέτρα, τοποθετώντας προστατευτικά στις βιτρίνες και προγραμματίζοντας πρόωρο κλείσιμο. Ανησυχία επικρατούσε ακόμη και στην πολυτελή εμπορική λεωφόρο Kurfürstendamm του Βερολίνου.

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από την πρωτοβουλία «Gen Z regelt», που σημαίνει «Η Gen Z αναλαμβάνει δράση», και εξαπλώθηκαν σε 34 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη και το Μόναχο.

Οι διοργανωτές είχαν αρχικά προβλέψει συμμετοχή 182.000 ατόμων. Ωστόσο, τα στοιχεία της αστυνομίας έδειξαν σημαντικά μικρότερη προσέλευση. Στη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και το Βερολίνο καταγράφηκαν συνολικά έως και 18.000 διαδηλωτές, περίπου οι μισοί από τους 36.000 που ανέφεραν οι οργανωτές στην ιστοσελίδα τους, αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

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Κεντρικό αίτημα των νέων είναι η αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, με τους διαδηλωτές να υποστηρίζουν ότι δεν επιθυμούν να επωμιστούν το κόστος των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, την ώρα που η εκπαίδευση και η υγεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

«Είμαστε εδώ σήμερα για να αγωνιστούμε για την ειρήνη και την ελευθερία και όχι για τον πόλεμο και τον εξαναγκασμό», δήλωσε στο Βερολίνο η εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, Λίνα Φρίντριχ.

Όπως πρόσθεσε, «αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι η καλύτερη στήριξη των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης. Είμαστε αντίθετοι στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και υποστηρίζουμε μια δικαιότερη κατανομή των βαρών».

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Φωτογραφία AP

Ο φόβος ενός νέου «γαλλικού σεναρίου»

Οι γερμανικές αρχές παρακολούθησαν με ιδιαίτερη ανησυχία την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για προσπάθειες εξτρεμιστικών οργανώσεων να εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια των νέων.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι τμήματα της ακροαριστερής εξτρεμιστικής σκηνής, αλλά και ομάδες που συνδέονται με εξτρεμιστικά κινήματα του εξωτερικού, συμμετείχαν στις προσπάθειες κινητοποίησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Ρόμαν Πόσεκ, στην οποία υπάγεται η Φρανκφούρτη, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την πιθανότητα οι εικόνες από τη Γαλλία να επαναληφθούν στη Γερμανία.

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«Έχουμε όλοι στο μυαλό μας τις εικόνες από τη Γαλλία: λεηλασίες, πυρπολήσεις σπιτιών, αστυνομικών οχημάτων και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Η Γαλλία δεν πρέπει να αποτελέσει πρότυπο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία ΑP

Η οικονομική ασφυξία πίσω από την οργή των νέων

Πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκεται η αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζει η νεότερη γενιά στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η Γερμανία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να επιστρέψει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, ενώ η αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες εντείνουν τη δυσαρέσκεια.

Παράλληλα, η συνταξιοδότηση των baby boomers και η συρρίκνωση του παραγωγικού πληθυσμού δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα και στις κρατικές υπηρεσίες.

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«Η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει καμία απάντηση στις ανησυχίες μας, πέρα από τη συνέχιση των περικοπών και την επιβολή ακόμη μεγαλύτερων βαρών σε εμάς», δήλωσε στο Reuters ο 18χρονος Στιβ, ο οποίος επρόκειτο να μιλήσει σε συγκέντρωση στο Μόναχο, απευθυνόμενος στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας να συγκεντρωνόμαστε, μέχρι να σταματήσετε να μας αγνοείτε», πρόσθεσε.